كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي LivePerson للمحادثة في دعم العلامات التجارية؟

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تُعد LivePerson شركة تقنية عالمية تعمل على تطوير برامج التجارة والذكاء الاصطناعي، وتأسست عام 1995 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وتشتهر الشركة بأنها مطورة المحادثة السحابية، وهي منصة برمجية تتيح للمستهلكين مراسلة العلامات التجارية.



وفي عام 2018 أعلنت الشركة عن عرضها في مجال الذكاء الاصطناعي؛ ما يسمح للعملاء بإنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرد على رسائل المستهلكين، جنبًا إلى جنب مع موظفي خدمة العملاء من البشر.



وفي السنوات الأخيرة طورت الشركة نظامًا أساسيًا لبناء الروبوتات يسمح للعاملين غير التقنيين في مركز الاتصال بإنشاء تجارب الذكاء الاصطناعي للمحادثة وتحسينها والإشراف عليها.

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وقدمت الشركة أيضًا طرقًا أكثر فاعلية لقياس كيفية تلبية العلامات التجارية لأهدافها من تجارب المحادثة. على سبيل المثال: في عام 2021 قدمت LivePerson تقييمات لفهم وقياس شعور البشر حيال المحادثة التي أجروها مع الروبوت، ثم ترجمت الشركة النتائج إلى تحسينات قابلة للتنفيذ يمكن للعلامات التجارية إدخالها على تجربتها الرقمية.– استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل التجارب الرقمية تبدو أكثر إنسانيةأعلنت الشركة مؤخرًا عن إمكانات وتكامل جديد للذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية في تقديم تجارب رقمية بشرية، وهي تجارب تفاهم وتواصل وتقديم نتائج للعلامات التجارية والمستهلكين.وعن طريق ما يقرب من مليار تفاعل محادثة شهريًا على سحابة المحادثة الخاصة بالشركة يتم تبسيط استفسارات العملاء المعقدة، ومساعدة فرق رعاية العملاء والمبيعات والتسويق في تقديم محادثات هادفة مع عملائهم.وتشمل الإمكانات الجديدة تكنولوجيا التوجيه والتعلم الذاتي المتقدمة، والتكامل مع آلاف التطبيقات التي تستخدمها العلامات التجارية والمستهلكون، وهذه التحديثات ساعدت الشركة في اتخاذ قفزة عملاقة إلى الأمام نحو جعل التجارب الرقمية مثل التجارب البشرية.– أتمتة جديدة لجعل المحادثات تبدو طبيعيةأعلنت شركة LivePerson عن توافر عمليات التكامل الجديدة التي تربط سحابة المحادثة الخاصة بها بالتطبيقات والخدمات التي تستخدمها العلامات التجارية والمستهلكون يوميًا.ومع أكثر من 34 مليار استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات كل شهر؛ عبر منصة LivePerson، يمكن للعلامات التجارية بسهولة اكتشاف الآلاف من عمليات الدمج وتنشيطها وتكوينها ومراقبتها في مكان واحد.ويمكن للذكاء الاصطناعي للمحادثة في LivePerson الآن أيضًا استخدام إشارات في الوقت الفعلي، مثل جودة المحادثة والتحسين من تلقاء نفسها، وإعادة تعيين المحادثات لجعلها تبدو طبيعية.