كيفية السيطرة علي أهم 5 اتجاهات هجوم على الحسابات في 2021

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أكد تقرير صادر عن شركة Arkose Labs لأمن الحسابات عبر الإنترنت ومنع الاحتيال أن هناك ارتفاعًا هائلًا في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2021، مع زيادة بنسبة 85% على أساس سنوي، وأن جميع الصناعات تقريبًا تعاني من طوفان من الاحتيال في الحسابات وهجمات إلكترونية .



وقال “كيفن جوستشالك”؛ مؤسس شركة Arkose Labs والرئيس التنفيذي: “يُعتبر التحول الرقمي والعمل عن بُعد وmetaverse كلمات طنانة ساخنة تجعل الهجوم عبر الإنترنت أكبر بشكل كبير وأكثر جاذبية بشكل كبير كأهداف لمجرمي الإنترنت”.



وحذر “جوستشالك”: “في هذا العالم الجديد تحتاج الشركات وجميع المنصات الرقمية إلى ترقية أساليبها المتعلقة بالاحتيال والدفاع الأمني ??وتطويرها في عام 2022. وما نجح في الماضي لم يعد قابلًا للتطبيق، وسيحتاجون إلى التكيف مع الهجمات المتطورة باستمرار والتي تستهدف العديد من نقاط الاتصال”.

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وهناك أيضًا بعض الإحصائيات المثيرة للقلق في تقرير شركة Arkose Labs، وبحسب تقدير الشركة فإن 21% من إجمالي حركة المرور عبر الإنترنت كانت متعلقة بالاحتيال أو بالهجوم الإلكتروني، وكان واحد من كل أربعة تسجيلات جديدة للحسابات مزيفًا، و80% من جميع هجمات تسجيل الدخول كانت محاولات لتعبئة بيانات الاعتماد، وتضررت صناعة السفر بشكل خاص، مع زيادة قدرها 12.5 مرة في الهجمات عندما يعود الناس إلى السفر.وتُقسّم شركة Arkose Labs الجزء الأكبر من التقرير إلى 6 اتجاهات هجوم رئيسية في عام 2021، وتحذر من أن الشركات بحاجة إلى التخطيط ليس فقط لهذه الهجمات، ولكن أيضًا للهجمات غير المعروفة في المستقبل.– أهم 5 اتجاهات هجوم رئيسية في عام 2021:1- تأمين الحسابات مشكلة كبرىيدرك الجميع أهمية أمان الحسابات في الوقت الحاضر، حتى لو لم يطبقوا المصادقة متعددة العوامل (2FA)، واستخدام كلمات المرور القوية، وعادات الأمان الجيدة.ووفقًا لتقرير شركة Arkose Labs كانت هناك عملية من كل خمس عمليات تسجيل دخول في عام 2021 كمحاولة للاستيلاء على حساب، كما ارتفعت هجمات التسجيل 2.5 مرة في عام 2021، وكانت هناك زيادة بنسبة 85% في الهجمات ضد صفحات تسجيل الدخول والاشتراك.2- وجود علاقة مباشرة بين الاحتيال وسلوك المستهلكذكر التقرير أن هناك علاقة مباشرة بين الاحتيال وسلوك المستهلك. ويتضح هذا من خلال انخفاض 3 مرات في هجمات حسابات الألعاب خلال عام 2021 بعد أن وضعت الشركات المزيد من الحماية.3- الهجمات تصبح أكثر تقلبًا من ذي قبلقال التقرير إن الهجمات أصبحت أكثر خطورة مع وصول مجرمي الإنترنت إلى مجموعة متزايدة من الأدوات، ويسمح هذا للمهاجمين الآن بضرب أهدافهم بشكل أقوى، كما يتضح من زيادة 3 مرات عن معدل الهجوم العادي خلال موسم الأعياد، وحقيقة أن واحدًا من كل خمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي كان ضارًا؛ ما يمنح المجرمين نطاقًا أوسع بكثير.4- الروبوتات تزداد ذكاءًذكر التقرير أن 86% من جميع الهجمات في عام 2021 كانت آلية. وأصبحت الروبوتات أكثر ذكاءً أيضًا، وأضافت شركة Arkose Labs إنها بحاجة إلى تحليل ثلاثة أضعاف البيانات لاكتشاف الروبوتات الحديثة أكثر مما كانت تحتاج إليه، وتتوقع أن تزداد صعوبة ذلك.5- metaverse هدف ساخن للاحتيالقالت شركة Arkose Labs: “إن المحتالين الرئيسيين، الذين تُعرّفهم بأنهم أولئك الذين لديهم القدرة على بناء هجمات مستمرة، هم أكثر عرضة لاستهداف شركات metaverse. ويميل هؤلاء المحتالون الرئيسيون إلى استخدام الاحتيال في المعاملات الدقيقة وتعطيل عمليات الاحتيال في التجارة العادلة والبريد العشوائي لتحقيق أهدافهم”.وتُعد شركات metaverse أيضًا أهدافًا ساخنة في عام 2021؛ حيث واجهت 80% هجمات روبوت أكثر و40% هجمات بشرية أكثر من الشركات الأخرى.وحذر التقرير: “مع المهاجمين الدائمين والمخاطر الكبيرة يجب على الشركات التي تستثمر في metaverse أن تضع قيمة مميزة على الثقة والأمان عند تسجيل الدخول والإجراءات داخل النظام الأساسي؛ لحماية الهويات الرقمية في عوالمها الافتراضية”.آسيا تصبح المهاجم رقم 1 بدلًا من روسياذكر التقرير أن السنوات السابقة كانت روسيا تُعتبر المتسبب الأوحد لحدوث الهجمات الإلكترونية، لكن في عام 2021 أصبحت آسيا هي المنطقة الأولى في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.في حين أنه من الصحيح أن روسيا تقع إلى حد كبير في آسيا فإن شركة Arkose Labs لديها دولة معينة في الاعتبار وهي (الصين) التي تنشأ فيها الآن معظم هجمات الاحتيال.– كيفية منع الاحتيال في عام 2022:وعلى الرغم من كل هذه الاتجاهات السلبية التي ذكرها تقرير شركة Arkose Labs إلا أنها تقدم 4 توصيات للشركات التي تتطلع إلى مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2022:1- استخدم برنامجًا متقدمًا لاكتشاف الروبوتات مدعومًا ببرنامج التعلم الآلي القادر على اكتشاف العلامات الدقيقة للروبوتات التي تُعد أفضل من أي وقت مضى في انتحال شخصية البشر.2- تنفيذ تحليلات سلوك المستخدم التي يمكنها اكتشاف السلوك المشبوه.3- الابتعاد عن استراتيجيات تحدي تسجيل الدخول مثل CAPTCHA، والتي يمكن حلها بشكل متزايد عن طريق برامج الروبوت الجاهزة.4- استخدام البرامج التي تأخذ الكثير من العمل وأتمتتها في تقارير سهلة الفهم أو لوحة معلومات للبيانات.