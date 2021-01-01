مواصفات أحدث هواتف شركة نوكيا “Nokia G21”



Nokia G21 Nokia G21

أعلنت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية Nokia، عن إطلاق هاتف Nokia G21 رسميًا؛ حيث يعتبر الهاتف ترقية كبيرة لسابقه Nokia G20 مع تحسينات على البطارية والشاشة والكاميرا.



– مواصفات هاتف Nokia G21 الجديد:



– الشاشة

يأتي هاتف Nokia G21 الجديد بشاشة لها حواف نحيفة للغاية من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، تبلغ دقتها + 720 بيكسل، مع طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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– الكاميرايحتوي هاتفNokia G21 على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجا بيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.– الأداءويعمل هاتف Nokia G21 الجديد بمعالج قوي من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Helio G35، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.– التخزينيأتي هاتفNokia G21 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيحا بايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.– البطاريةتُعد أهم ميزة في هاتفNokia G21 الجديد هي أنه يدعم بطارية حتى عمر 3 أيام كاملة؛ حيث تم إجراء تحسينات على أوضاع توفير الطاقة الخاصة به؛ ما يجعله أقل تقييدًا، الأمر الذى سمح للشركة بتمكين المستوى الأول من توفير البطارية بنسبة 20% بدلًا من 10%. ويحتوي هاتف Nokia G21 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللي أمبير في الساعة.– مزايا أخرىيدعم هاتفNokia G21 الذكي شبكات الجيل الخامس (5G)، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلًا من GPS وNFC، كما يحتوي على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.يذكر أن Nokia هي شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات فنلندية متعددة الجنسيات مقرها في مدينة إسبو، ويُعد منتجها الرئيسي هو الهواتف المحمولة. وتقدم الشركة أيضًا خدمات الإنترنت ومنها: التطبيقات، الموسيقى، الوسائط الرقمية والرسائل. كما تقدم Nokia خدمات الخرائط الرقمية والملاحة المجانية من خلال شركتها الفرعية، بالإضافة إلى خدمات ومعدات شبكات الاتصال لمزودي الخدمة من خلال شبكات وحلول Nokia.