افتتاح أكبر متاجر آبل بالمنطقة في جزيرة المارية في قلب أبوظبي

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صورة الخبر: آبل
آبل

استعرضت شركة آبل اليوم متجرها الجديد بجزيرة المارية في أبو ظبي، وهو وجهة جديدة للبيع بالتجزئة بإطلالة مميزة وسط الحي المالي المرموق في أبوظبي، لتصبح أحد أكبر وجهات تسوق الشركة بالمنطقة.

في هذا الصدد صرحت ديردره أوبراين، نائب أول رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجزئة والأفراد في آبل: “تغمرنا سعادة بالغة بمناسبة افتتاح متجر آبل الرائع بجزيرة المارية يوم الجمعة”. وأضافت: “فريقنا المتميزعلى استعداد للترحيب بالعملاء المحليين في أحدث موقع لنا في الإمارات”.

يضم المتجر الجديد فريقًا مكونًا من ما يزيد 80 عضوًا يأتون من ثقافات متنوعة من 28 جنسية مختلفة ويتقنون مجتمعين أكثر من 30 لغة، بما في ذلك العربية والفرنسية والهندية والتاغالوغ وغيرها. ليتسنى لهم تقديم الخدمات للجمهور من مختلف الثقافات وتعريفهم بما تقدمه الشركة مثل برنامج الاستبدال، أو تلقي مشورة والدعم من الخبراء في ركن Genius Grove.

سيرحب المتجر بأول زواره يوم الجمعة 25 فبراير الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، وسيطبق المتجر إجراءات صحية شاملة، فيما ستكون الزيارات في يوم الافتتاح بموعد مسبق فقط.

المصدر: عالم التقنيه

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