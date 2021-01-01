خدمة تنافس Game Pass من سوني باشتراكات تبدأ من 10 دولارات شهريًا

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تمكنت شركة مايكروسوفت خلال الفترة الماضية من تشكيل ضغط كبير على سوني واستقطاب الكثير من اللاعبين لأجهزة إكس بوكس بفضل خدمة Game Pass السحابية، لكن هذا الأمر لم يعجب شركة سوني لتبدأ بالعمل على خدمة ألعاب خاصة بها تستعد لإطلاقها الفترة المقبلة.



وتستعد الشركة اليابانية إلى إطلاق خدمة سحابية باشتراكات تتوزع إلى ثلاث فئات؛ تبدأ من 10 دولارات ثم 13 دولارًا ثم 16 دولارًا، وفقًا لما أشار له موقع Venture Beat الموثوق، وتأكيدًا لما سبق لموقع Bloomberg نشره قبل أشهر عن عمل الشركة على خدمة تنافس Game Pass.



ستبدأ الخدمة من الفئة الأولى وهي أشبه بما توفره خدمة بلايستيشن بلس حاليًا وبسعر 10 دولارات تسمح للمستخدمين الوصول لألعاب مختلفة شهريًا وإضافتها لمكتباتهم وسيطلق عليها Essential، ثم بعدها سيكون هناك اشتراك Extra الذي سيكلف 13 دولارًا وسيوفر إمكانية الوصول لخدمات الاشتراك الأول من الألعاب الجديدة المتاحة شهريًا بجانب الوصول للألعاب القديمة وتحميلها.

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أما الاشتراك الثالث فهو Premium، الذي سيوفر إمكانية الوصول إلى الألعاب الجديدة والقديمة في الاشتراكين السابقين وتحميلهما حسب الحاجة، بجانب الوصول إلى خدمة PS Now للعب والبث عبر الإنترنت، وكذلك فرصة الوصول إلى الكثير من الألعاب الكلاسيكية التي توفرها سوني. أيضًا سيضيف الاشتراك خدمة مميزة تسمح للاعبين تحميل الألعاب وتجربتها بشكل حصري قبل إطلاقها في السوق.ربما تكون فرصة لمحبي سوني الحصول على هذه الخدمات بأسعار منوعة، لكن هل ستكون هذه الخدمة كلمة السر لتخطي Game Pass بسعرها الحالي؟