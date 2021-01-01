رسمياً Acer تعلن عن أجهزة Swift 3 وSwift 5 بالجيل 12 من معالجات إنتل



Swift 3 وSwift 5 Swift 3 وSwift 5

أعلنت شركة Acer اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Swift 3 وSwift 5 التي تنطلق بالجيل 12 من معالجات إنتل.



جهاز Acer Swift 5



يتميز جهاز Acer Swift 5 بتصميم من الألومنيوم unibody بحجم نحيف ليدعم المستخدم في التنقل السريع، كما يصل وزن الجهاز إلى 1.2 كجم.

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أيضاً يتميز هيكل الجهاز بسماكة 14.95مم، ويأتي بالجيل 12 من معالجات إنتل، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في قنوات مزدوجة LPDDR5، ويضم سعة 2 تيرابايت في PCIe الجيل الرابع من SSD.كما يدعم الجهاز معايير Intel Evo، ويأتي بميزة إستشعار البصمة للتسجيل وفتح الجهاز، مع إطلاق سريع وعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات.وتدعم شاشة Swift 5 دقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تتميز الشاشة بخاصية اللمس وتشغل نسبة 92.22% من إطار الجهاز، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla.أيضاً يتميز الجهاز بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ويضم Acer Swift 5 عدد 2 من منافذ Thunderbolt 4 فئة USB-C، مع 2 منافذ USB-A 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ HDMI 2.1.جهاز Acer Swift 3يأتي Acer Swift 3 بحجم 14 إنش، ويتوفر بعدد 3 من الألوان، أيضاً يأتي الجهاز بالجيل 12 من معالجات إنتل، وسعة 2 تيرابايت في SSD.وتتميز الشاشة بأبعاد 16:9 وجودة عرض QHD أو FHD وفقاً للنموذج الخاص بالجهاز، مع خاصية اللمس في الشاشة، ويضم الجهاز كاميرة FHD webcam التي تدعم تقنية Acer TNR لتجربة أفضل في مكالمات الفيديو.كما يدعم Swift 3 عمر شحن يصل إلى 4 ساعات عند الشحن لمدة 30 دقيقة، ويدعم الجهاز نظام تبريد يضم مراوح TwinAir مزدوجة لتحسين الآداء بنسبة 65.8%، وينطلق الجهاز باثتان من منافذ USB فئة C، و2 من منافذ USB فئة A، ومنفذ HDMI 2.1.أسعار Acer Swift 3 وAcer Swift 5يتوفر Acer Swift 5 بسعر 1499 دولاريتوفر Acer Swift 3 بسعر 849 دولار