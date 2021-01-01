مع إصدار Gravity يدعم الشحن المغناطيسي ينطلق هاتف nubia Z40 Pro



nubia Z40 Pro nubia Z40 Pro

أعلنت nubia مؤخراً عن هاتف nubia Z40 Pro الذي يأتي بكاميرة ثلاثية، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1، مع إصدار الشركة الخاص Gravity الذي ينطلق بميزة دعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي.



يتميز هاتف nubia Z40 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وتدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، كما يصل سطوع الشاشة في أعلى مستوى إلى 1000 nit.



كما ينطلق Z40 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8، أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، مع إختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 أو 512 أو أيضاً 1 تيرابايت.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي Sony IMX787 بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.3 مع عدسات 7P بفتحة f/1.6 ودعم التثبيت البصري OIS، وتقنية دمج البيكسل 4 في 1، ويدعم لقطات بدقة 16 ميجا بيكسل.بينما يأتي المستشعر المميز بزوايا عرض واسعة بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر periscope telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.أيضاً تقدم nubia إصدار خاص من الهاتف بعنوان “Gravity” وهو الإصدار الذي يأتي بتقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي للمرة الأولى في هواتف الأندوريد، ويأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 4600 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 66W.بينما يأتي النموذج الرئيسي من Z40 Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 80W، كما ينطلق الهاتف بواجهة MyOS 12 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12.ويدعم Z40 Pro منفذ USB 3.1 بموصل USB C، كما يدعم تقنية NFC، ويأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، إلا أن الهاتف لا يدعم التخزين الخارجي في micro SD ولا يضم مدخل 3.5مم للسماعات.أيضاً يتوفر ZTE nubia Z40 Pro بألوان الفضي والأسود بسعر يبدأ من 540 دولار تقريباً، بينما يأتي الإصدار الخاص بسعر 680 دولار تقريباً.