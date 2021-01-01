Oppo تعلن عن هاتف Find X5 Pro بمعالج Dimensity 9000

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صورة الخبر: Oppo
Oppo

أعلنت Oppo عن إصدار جديد من هاتف Find X5 Pro الذي ينطلق بمعالج Dimensity 9000 الجديد من MediaTek وسعر 810 يورو.

كانت شركة Oppo قد أعلنت مؤخراً عن هاتف Find X5 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1 للأسواق العالمية، ومن جديد تكشف العملاق الصيني عن نموذج من الهاتف برقاقة معالج مختلفة.

ويتوافق نموذج Dimensity 9000 من هاتف Find X5 Pro مع النموذج المميز بمعالج كوالكوم في الكثير من المواصفات، حيث يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ويتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أيضاً تتوافق إعدادات الكاميرة مع النموذج الأول من الهاتف.

من جانب أخر يأتي النموذج الجديد بمعالج Dimensity 9000، كما لا يتضمن شريحة معالج الصور المخصصة MariSilicon X، ولا يدعم التثبيت خماسي المحاور أو تقنية Hasselblad للكاميرة التي تدعم دقة الألوان.

أيضاً من المقرر أن يتوفر إصدار Oppo Find X5 Pro Dimensity بتصميم من السيراميك باللون الأسود والأبيض بسعر 810 يورو، على أن يبدأ الحجز المسبق في 14 من مارس ويتوفر في 18 من مارس المقبل في السوق الصيني.

المصدر: unlimit-tech

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