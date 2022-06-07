فولكس واجن تصل لمرحلة متقدمة في دراسة طرح اسهم بورش للاكتتاب العام

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بعد شهور من الشائعات والتكهنات، أكدت مجموعة فولكس واجن رسمياً أنها وصلت لمناقشات متقدمة شركة بورش القابضة للسيارات بخصوص طرح عام أولي محتمل.

التفاصيل محدودة في الوقت الحالي، لكن الجانبين تفاوضا بالفعل على اتفاقية من شأنها أن تمهد لمزيد من الخطوات استعداداً لطرح عام أولي لبورش. ومع ذلك، لم يتم تقرير أي شيء حيث أشارت فولكس فاجن إلى أن اتفاقية الإطار تخضع لموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف.

أفاد المحللون أن طرح بورش في الاكتتاب العام يقيم بحوالي 100 مليون دولار، وهو مبلغ طائل من المال سيمكن مجموعة فولكس واجن وبورش من تمويل مشاريعها المستقبلية.

المصدر: سعودى شفت

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