زيادة أسعار جديدة على جاك JS4 موديل 2022

أعلنت مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية جاك في مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة لفئات سيارتها جاك JS4 موديل 2022 ، والتي بلغت 10 آلاف جنيه على جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلية.
حيث بلغ سعر الفئة الأولى 310 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، وارتفع سعر الفئة الثانية إلى 340 بدلاً من 330 ألف جنيه، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشركة.
مواصفات جاك JS4 موديل 2022
وتتوفر السيارة في السوق المحلية بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي تيربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران210 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة من طراز CVT، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتبلغ السيارة سرعة قصوى 170 كم/ ساعة.
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