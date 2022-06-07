زيادة أسعار جديدة على جاك JS4 موديل 2022

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صورة الخبر: جاك JS4
جاك JS4

أعلنت مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية جاك في مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة لفئات سيارتها جاك JS4 موديل 2022 ، والتي بلغت 10 آلاف جنيه على جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلية.

حيث بلغ سعر الفئة الأولى 310 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، وارتفع سعر الفئة الثانية إلى 340 بدلاً من 330 ألف جنيه، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشركة.

مواصفات جاك JS4 موديل 2022
وتتوفر السيارة في السوق المحلية بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي تيربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران210 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة من طراز CVT، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتبلغ السيارة سرعة قصوى 170 كم/ ساعة.

تجهيزات السلامة والأمان في جاك JS4 موديل 2022
أما عن وسائل الأمان والسلامة فزودت جاك سيارتها JS4 بعدة تجهيزات من بينها وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليك بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، نظام ضبط ضغط الإطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، مفتاح ذكي لإدارة المحرك.

بالإضافة إلى نظام مثبت السرعة، وفرامل انتظار كهربائية، وبها إطارات رياضية مقاس 17 بوصة، نوافذ كهربائية، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الأمامية، نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، و 3 مداخل USB أمامي وخلفي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة.

المصدر: Egypt automotive

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