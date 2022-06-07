إعلان استراتيجية صناعة السيارات في مصر خلال 10 أيام

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علمت «الأهرام أوتو» أن استراتيجية صناعة السيارات سوف تصدر في غضون 10 أيام من الآن.



وقال مصدر مطلع إن الاستراتيجية سوف تقدم حلولا للعديد من المشكلات التي تواجه صناعة السيارات في الوقت الحالي وستشجع إلى زيادة المكون المحلي وأيضا زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه الصناعة.



وأشار المصدر إلى أن الاستراتيجية حاليا في المرحلة الأخيرة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعاً، قبل لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات فى مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا مصنعى السيارات للوصول إلى صيغة نهائية لإستراتيجية صناعة السيارات فى مصر.وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية هذا الملف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات فى مصر، وتطوير الصناعات المغذية لها.وقدمت الوزيرة عرضاً تفصيلياً حول إستراتيجية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف تطوير صناعة السيارات فى مصر، وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة فى هذا المجال، والوصول بأن تكون مصر مركزاً اقليمياً لهذه الصناعة، وذلك من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعى صناعة السيارات والمكونات.ولفتت الوزيرة إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستسهم فى تنمية حجم الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن دورها فى تطوير السوق المحلى التنافسي، ونقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة فى هذا المجال لمصر.