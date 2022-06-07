جيب كومباس 2022 عن قرب.حصلت على 4 نجوم في اختبار التصادم.



جيب كومباس جيب كومباس

أطلقت جيب سيارتها كومباس 2022 بتصميم واجهة أمامية محدثة بشبك جيب التقليدى ويحيط به مصابيح LED أمامية كبيرة أضواء نهارية مدمجة وأضواء ضباب مع منفذ تهوية عريض ومصد أمامي قوي، بجانب خطوط بارزة ديناميكية على غطاء المحرك مع خطوط جانبية بارزة وتصميم صندوقي مصابيح LED خلفية عريضة وجناح بسيط مدمج بالسقف واثنين من أنابيب العادم مع ألواح حماية سفلية.



جيب كومباس 2022 تعمل بمحرك 4 سلندرات بسعة 2400 سى سى بقوة 172 حصان وعزم 237 نيوتن متر بدفع أمامي أو رباعي، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات أو 9 سرعات بمتوسط استهلاك وقود 11.3 كم/لتر.



داخل المقصورة شاشة نظام ترفيهي معلوماتي 7 بوصة بنظام UConnect مع نظام ملاحة وبلوتوث ودعم كل من ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي ستيريو CD / MP3 بأربعة مكبرات للصوت مع أزرار تحكم على عجلة القيادة، إضافة إلى شاشة رقمية صغيرة بين العدادات مقعد سائق كهربائي ومرآة للرؤية الخلفية تعتيم تلقائي ومكيفات أوتوماتيكية.

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جيب كومباس 2022 مزودة بالعديد من تقنيات الأمان ومساعدة السائق منها كاميرا رؤية خلفية، التنبيه من الاصطدامات الأمامية، مكابح طوارئ أوتوماتيكية، رصد للبقعة العمياء، والتنبيه من المرور الخلفي، مساعد البقاء بالمسار، ومستشعرات ركن خلفية.وحصلت على تقييم 4 نجوم باختبارات تصادم هيئة NHTSA الأمريكية.