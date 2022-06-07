أحدث أسعار لسوبارو XV موديل 2022 من أبو غالي موتورز



سوبارو XV سوبارو XV

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم سوبارو مصر (أبو غالي موتورز) لأحدث قائمة أسعار لموديل 2022 من سيارتها XV ذات الشكل المعدل (نسخة Facelift)، حيث هذه الأسعار كالتالي:



- فئة أولى بسعر 435 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 485 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 520 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتبلغ قوة هذا المحرك 114 حصان، بينما يصل عزمه إلى 150 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).أما بالنسبة لأهم التجهيزات المتاحة مع هذا الموديل فتشمل التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS المانع للإنزلاق.- نظام المكابح EBD لتوزيع قوة المكابح أوتوماتيكيا.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمراقبة الجر.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.