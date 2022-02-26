زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم



اسعار الذهب اسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير، نحو 6 جنيهات بسعر الجرام دون المصنعية، وذلك بعد أن شهدت تعاملات الأمس حالة من التذبذب وعد الاستقرار ما بين الصعود والهبوط ، حيث قفز سعر الجرام نحو 30 جنيهًا، و لم يمض ساعات قليلة إلا وتراجع سعر الجرام أكثر من مرة ليخسر 31 جنيهًا بختام تعاملات الأمس.



وترجع حالة عدم استقرار أسعار المعدن الأصفر، قفزات متتاليه تعقبها خسائر سريعة، إلى بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، علاوة على معدلات التضخم العالمي، والتي بدورها تؤدي إلى رفع الطلب العالمي على المعدن النفيس، والذي يعد من أهم مخازن القيمة وأفضل وعاء استثماري آمن.



وسجلت أسعار الذهب ظهر اليوم الجمعة، عيار 21 حوالي 837 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 717 جنيهًا للجرام، وعيار 24 بسعر 956 جنيهًا للجرام، جنيها، والأوقية 1912دولار.

قد يعجبك أيضا...

ويضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.يذكر أن أسعار الذهب شهدت على مدار الفترة الماضية ارتفاعات متتالية، قفز خلالها المعدن الأصفر قفزات سعرية كبيرة داخل السوق المصري بأكثر من 22 جنيهًا تقريبًا بسعر الجرام بمحلات الصاغة دون المصنعية، والتي تضاف وفقا للمكان وقيمة المشغول، ويتحكم فيها التاجر.وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين إن الذهب هو أفضل وعاء استثماري آمن، حيث أنه يعد عملة ثمينة لا تخسر مطلقا حتى مع انخفاض سعره في أوقات مختلفة، يعود مسرعا ليسترد قيمته مرة أخرى، مما يؤكد أنه الاستثمار الآمن.