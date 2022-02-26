زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم

قفزت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير، نحو 6 جنيهات بسعر الجرام دون المصنعية، وذلك بعد أن شهدت تعاملات الأمس حالة من التذبذب وعد الاستقرار ما بين الصعود والهبوط ، حيث قفز سعر الجرام نحو 30 جنيهًا، و لم يمض ساعات قليلة إلا وتراجع سعر الجرام أكثر من مرة ليخسر 31 جنيهًا بختام تعاملات الأمس.
وترجع حالة عدم استقرار أسعار المعدن الأصفر، قفزات متتاليه تعقبها خسائر سريعة، إلى بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، علاوة على معدلات التضخم العالمي، والتي بدورها تؤدي إلى رفع الطلب العالمي على المعدن النفيس، والذي يعد من أهم مخازن القيمة وأفضل وعاء استثماري آمن.
وسجلت أسعار الذهب ظهر اليوم الجمعة، عيار 21 حوالي 837 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 717 جنيهًا للجرام، وعيار 24 بسعر 956 جنيهًا للجرام، جنيها، والأوقية 1912دولار.
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