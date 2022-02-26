الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي

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الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "الماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

وحرص الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.

المصدر: جريده المصدر

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