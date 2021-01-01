إيلون ماسك:سكان المريخ سيكونون نباتيين للعيش فى مستعمرة

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سيتعين على مواطنى المريخ في المستقبل أن يأكلوا نظامًا غذائيًا نباتيًا، وفقًا لدراسة أجريت على خطط عملاق التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك لإنشاء مستعمرة على الكوكب الأحمر، نظرًا لمحدودية الموارد، حيث أسس ماسك SpaceX في عام 2002، بهدف جزئي هو جعل البشرية نوعًا متعدد الكواكب، مع الصواريخ التي يمكن أن تسمح بمستعمرة مستدامة على المريخ.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمتلك الملياردير تفاصيل مستعمرة مستوطنة مريخية مستقبلية، بما في ذلك فكرة "القباب الزجاجية" التي تعمل كموائل مؤقتة بينما يتم استصلاح الكوكب، واستخدام المزارع المائية لإنتاج الفاكهة والخضروات للمستوطنين.



كما أنه نظرًا لإجراء صاروخ المريخ Starship أول رحلة تجريبية مدارية له هذا العام ، مع وجود خطط لرحلته غير المأهولة إلى الكوكب الأحمر في عام 2024، بدأ الخبراء في إلقاء نظرة على ما هو مطلوب من البشر حتى يستقر على المريخ.



كتب جون كاي ستريكلاند، من الجمعية الوطنية للفضاء، مقالًا لمجلة سبيس ريفيو يستكشف هذه المشكلة، ويقترح أن مستعمرة تضم حوالي 5000 شخص تتناول نظامًا غذائيًا نباتيًا، يمكن الحفاظ عليها من خلال مزرعة بمساحة 0.3 ميل مربع، موزعة على أربعة مستويات، يتم نقلها إلى المريخ بواسطة Starship.



وتعد سبيس إكس ليست الوكالة الوحيدة التي تتطلع إلى هبوط البشر على المريخ، حيث تأمل الصين والولايات المتحدة في الوصول إلى الكوكب الأحمر بحلول نهاية ثلاثينيات القرن الحالي.



حدد ماسك سابقًا خططًا لإرسال أول مركبة فضائية غير مأهولة، كاملة مع شحنات ومركبات ذاتية القيادة، بحلول عام 2024، وأول طاقم بحلول عام 2026، ولعل هدفه طويل المدى هو أن تكون لديه مدينة مكتفية ذاتيا بالكامل، تزدهر على سطح المريخ بحلول عام 2050.