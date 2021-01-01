5 طرق لإصلاح هاتف أيفون البطىء وتشغيله بشكل أسرع



أيفون أيفون

قد تلاحظ بعد فترة من استخدام هاتف أيفون، أنه يعمل بشكل أبطأ مما كان عليه عندما أخرجته من الصندوق لأول مرة، قد يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب التي تجعل جهاز أيفون بطىء، والتي يمكنك إصلاحها وإعادة هاتفك إلى سرعته الأولى، والتي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

أعد تشغيل هاتف أيفون

من الجيد دائمًا تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتف أيفون نظرًا لأن تحديثات iOS غالبًا ما تتضمن تصحيحات أمان مهمة، ولكن بنفس القدر من الأهمية، فإنها تتضمن أحيانًا تعديلات في الأداء يمكن أن تجعل هاتفك أسرع قليلاً أو تدير عمر البطارية بشكل أفضل.

قم بتحديث تطبيقات أيفون

لا يحدث المطورون فقط التطبيقات لمنحهم ميزات جديدة وإصلاح الأخطاء، بل يفعلون ذلك أيضًا لتحسين أدائهم، ولهذا السبب يجب عليك دائمًا تحديثهم.

قم بإزالة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا

يمكن للتطبيقات أن تبطئ جهاز أيفون الخاص بك بطريقتين مختلفتين، أولاً، إذا نفدت سعة التخزين لديك، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء هاتفك، ثانيًا، يمكن للتطبيقات التي نادرًا ما يتم استخدامها والتي تعمل في الخلفية أن تشغل هاتفك أيضًا، لذلك في إزالتها الحل.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت

يمكن للمتصفح المدمج والتطبيقات الأخرى أن تؤدي أيضًا إلى تعثر نظامك، فعلى سبيل المثال، يحتفظ Safari بذاكرة تخزين مؤقت لصفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا بالإضافة إلى ملفات تعريف الارتباط ومعلومات تسجيل الدخول وبيانات أخرى.

تساعدك هذه في الحصول على تجربة تصفح ويب سلسة، ولكن عندما تصبح ذاكرة التخزين المؤقت كبيرة جدًا، يمكن أن تبطئ هاتفك، لذلك تخلص منها.

امسح هاتفك من البرامج الضارة

على الرغم من أنه نادر الحدوث، يمكن أن يصاب جهاز أيفون الخاص بك ببرامج ضارة، وتزداد فرص الإصابة بالبرامج الضارة بشكل طفيف عند قيامك بكسر حماية جهازك وتثبيت التطبيقات من مواقع غير رسمية.

وتشمل العلامات التي تشير إلى إصابة هاتفك ببرامج ضارة بطارية سريعة الاستنزاف، وارتفاع درجة الحرارة، وتطبيقات غير مفسرة، وزيادة في استهلاك البيانات.



يمكنك للتخلص من البرامج الضارة على أيفون محاولة إعادة تشغيله أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت وسجل المتصفح أو إجراء إعادة ضبط المصنع.

