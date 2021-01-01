بهذه الطريقه يمكنك فصل ملفاتك الشخصية عن ملفات العمل على موبايلك أندرويد



أندرويد أندرويد

إذا انضممت إلى مكان عمل جديد وتريد إعداد ملف شخصي جديد للعمل، فهناك خيار على جهاز أندرويد، يمكنك من خلاله إعداد ملف شخصي للعمل على نفس الهاتف.



وبمجرد إعداد الملف الشخصي الجديد للعمل، سيكون لديك قسم منفصل، حيث سيكون هناك قسم منفصل من التطبيقات، والذي سيكون مخصصًا للعمل فقط، ويوصى بالتأكيد بإنشاء ملف شخصي للعمل حتى لا يحذف المشرف تطبيقاتك أو بياناتك الشخصية من الجهاز عن طريق الخطأ.



1. انتقل إلى متجر Google Play

2. ابحث عن Google Apps Device Policy وقم بتنزيل التطبيق (يتيح هذا التطبيق للمسؤول إدارة الجهاز والتحكم في بعض الإعدادات.)

3. بمجرد تثبيت التطبيق ، استخدم معرف البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بك لتسجيل الدخول. (إذا طُلب منك ذلك ، انقر فوق تشفير -> تشفير الهاتف -> تأكيد رقم التعريف الشخصي -> تشفير الهاتف.

4. بعد ذلك سترى قسمين منفصلين أعلى هاتفك

5. قم بتنزيل التطبيقات التي تريد استخدامها من خلال تطبيق متجر Google Play في قسم العمل وابدأ في استخدام كلا الجزأين بشكل منفصل.



