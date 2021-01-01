قد توجد حياة ذكية فضائية ولكنها تخاف من البشر

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صورت أفلام الخيال العلمي والبرامج التلفزيونية بشكل روتيني جنسًا وحشيًا من الفضائيين يزورون الأرض في مركباتهم الفضائية ويستعبدون أبناء الأرض، لكن وفقًا لأحد الخبراء، قد تكون الحياة خارج كوكب الأرض في الواقع خائفة جدًا من البشر ويعتبرونهم خطرين وعنيفين بحيث لا يرغبون في المجيء إلى هنا.



يقول الدكتور جوردون جالوب، عالم النفس الحيوي بجامعة ألباني، "إن البشر "خطيرون وعنيفون ومنخرطون بلا توقف في صراعات وحروب دموية لا نهاية لها"، مضيفا، "لهذا السبب، من المحتمل أن يميل الفضائيين الذين لديهم القدرة التكنولوجية للقيام بزيارة إلى الأرض، إن وجدوا، إلى البقاء بعيدًا خوفًا من الموت والإبادة الجماعية".



قدم الدكتور جالوب حجته في ورقة بحثية مفتوحة نُشرت في مجلة علم الأحياء الفلكية هذا الشهر، ويقول الدكتور جالوب: "إذا كانت الحياة الفضائية موجودة، فربما تكون قد وجدتنا الآن واكتشفت أن البشر خطرين وعنيفين ومنخرطين بلا توقف في صراعات وحروب دموية لا نهاية لها، ويطورون باستمرار أسلحة دمار شامل أكثر قوة".



سيكون من الواضح أيضًا، أنه نتيجة ثانوية للتلوث المتزايد وتدمير الموائل، إلى جانب الحروب التي لا نهاية لها والنهب والموت والدمار والرغبة في الغزو، فإن البشر يشكلون خطرًا لا مثيل له وغير مسبوق ليس فقط على أشكال الحياة الأخرى على الأرض بل الحياة على الكواكب الأخرى.



وكمثال على ذلك، يستشهد الدكتور جالوب بالتدمير الكامل لحضارات الأزتك والإنكا المتقدمة والإبادة الجماعية اللاحقة للسكان الأصليين، وتدمير معابدهم ومبانيهم، وسرقة ثرواتهم ومواردهم الطبيعية.



كتب جالوب، "إذا أصبح البشر على الأرض مدركين للحضارات المتقدمة والموارد المرغوبة في عوالم أخرى، فهل سيعاني هؤلاء السكان الأصليون خارج كوكب الأرض في النهاية من نفس المصير الذي لحق بسكان المكسيك وبيرو؟"



إذا كانت هناك حياة ذكية في مكان آخر، فقد ينظرون إلى البشر على أنهم في غاية الخطورة، ربما هذا هو السبب في عدم وجود دليل أو دليل مقنع على وجود ذكاء خارج كوكب الأرض.

