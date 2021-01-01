"أنا كده ومش هتغير"أشهر 5 جمل لو سمعتيها اعرفى إنه ناوى ينهى العلاقة..

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يبدع بعض الرجال فى ابتكار أسباب مختلفة لإنهاء العلاقة العاطفية، حيث يستخدمون بعض الجمل الشهيرة لإقناع النساء بأنهم مجبرون على فعل ذلك، ويطالبونهم بمسامحهتم فى النهاية، ونستعرض فى هذا التقرير، بعض الجمل الشهيرة التى يقولها الرجل عند رغبته فى إنهاء العلاقة العاطفية، وفقاً لما ذكره موقع "yourtango".



جمل يرددها الرجال عند إنهاء العلاقة العاطفية

أنا مش مستعد دلوقتى

"أنا مش مستعد دلوقتى"، هذه واحدة من الجمل الشهيرة، التى يقولها الرجل عند إنهاء العلاقة العاطفية، والتى يصاحبها سبب رغبته فى الانفصال، مثل أن ظروفه المادية لا تسمح، وإنه متأثر بانفصال والديه فى طفولته، وبالتالى لا يريد تكرار التجربة مع أطفاله فى المستقبل.



خايف أوعدك ما أوفيش

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"خايف أوعدك ما أوفيش"، هذه ليست فقط مطلع لأغنية محمد منير، لكنها جملة من الجمل التى يرددها بعض الرجال عند إنهاء العلاقة، حيث يشير إلى أن سبب رغبته فى الانفصال هو إنه يحبها ويخشى أن يوعدها بأشياء لا يستطيع الوفاء بها، لذلك يفضل الانفصال عنها.مش شايف مستقبلى معاكى"مش شايف مستقبلى معاكى"، هذه الجملة يستخدمها الرجل لينهى علاقته بحبيبته ليجرحها وينهى أى جدال بينهما، ويقنعها بأنه لم ولن يحبها يوماً .أنا كدهيظهر بعض الرجال صفاتهم السيئة، وعندما تعاتبه المرأة على سلوكه السىء معها، يرد عليها بجملة "أنا كده"، ويكمل الجملة بأنه لن يتغير وإذا لم يعجبها يفضل أن تتركه .إحنا محتاجين نبعد شوية"إحنا محتاجين نبعد شوية"، يردد الرجل هذه الجملة، مع ترديد بعض الحجج مثل إنه يحتاج لتقييم علاقتهم، لذلك فهو بحاجة إلى الإبتعاد عن حبيبته لفترة من الوقت، حتى يستطيع تقيم العلاقة واتخاذ قرار الانفصال أو الاستمرار، لكنه فى الحقيقة يفكر فى الخيار الأول.