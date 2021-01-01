"من نظرة عين" أسرار للغة الجسد تساعدك على قراءة أفكار الشخص اللى قدامك..



لغة الجسد لغة الجسد

يعتمد البشر بشكل عام على التواصل مع بعضهم البعض سواء باللغة المنطوقة أو بلغة الجسد بنسبة كبيرة جدًا ما يجعل أي عملية تواصل تتم بين شخصين أو أكثر مليئة بالحركات والإشارات وتعبيرات الوجه التي تخبرنا بالكثير ما يدور في عقل الشخص الآخر لذلك يستعرض اليوم السابع مع محمد حسن خبير لغة الجسد بعض الإشارات في لغة الجسد تساعدنا على قراءة الشخصيات.



إشارات لغة جسد هتقولك اللي قدامك بيفكر في إيه:

أولاً التعبيرات الدقيقة

وهي تعبيرات لا إرادية تظهر علي الوجه في جزء من الثانية تكشف لنا حقيقة الشعور الذي يشعر به الطرف الآخر وهم سبعة تعبيرات "السعادة، الحزن، الغضب، الدهشه، الازدراء، الخوف، الاشمئزاز" تم اثباتهم وأجري عنهم الكثير من الابحاث والدراسات العلمية .



السعادة

تظهر علي هيئة ابتسامة تلاحظ فيها وجود تجاعيد علي جانبي العينين مع ظهور الأسنان وسحب جانبي الفم للجانب مع ارتفاع نسبي للوجنتين.

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الحزننلاحظ فيه انحدار نسبي لجانبي الفم لأسفل مع بروز للشفاه السفلي مع ارتفاع نسبي للفك لأعلي.الغضبحيث يظهر فيه الوجه بشكل متجهم وينجذب الحاجبين إلي الداخل مع نزولهم بشكل نسبي مع إطباق نسبي للأسنان.الدهشةتتسع عند الشعور بالدهشة العينين ويفتح الفم ونستطيع التمييز بين الحقيقي والمزيف عن طريق التوقيت فإن زادت مدة ظهور التعبير علي الوجه أكثر من ثانيتين فنفهم أنه مزيف ومفتعل.الازدراءيحدث فيه ارتفاع لاحد جانبي الفم مع ارتفاع نسبي للوجنة أعلى جانب الفم المرتفع.الخوفيحدث فيه ارتفاع للحاجبين وتقاربهم من بعضهم وكأنهم علي خط مستقيم مع ظهور تجاعيد في منتصف الجبهة مع اتساع للعينين مع انفتاح الفم.الاشمئزازيحدث فيه تجعد للأنف يصاحبه ارتفاع للوجنتين والشفاه السفلي مع ظهور خطوط أسفل الجفن السفلي.بؤبؤ العينسيخبرك بؤبؤ عين الطرف الآخر هل هو حقاً يحبك أم لا يحب ما تعرض عليه أو تحدثه به أم لا فهو يتسع حين نري شيئاً أو شخصاً نحبه أو نسمع شيئاً أعجبنا ويضيق حين نري شيئاً أو شخصاً لا نحبه أو نسمع شيئاً لا يعجبنا وهو منأ الإشارات لأنه يحدث بشكل لا إرادي أي أن الأنسان ليس لديه قدرة على التحكم به.ثانيًا: تلميحات العين النافذةيمكن من خلال اتجاهات النظر اكتشاف ما يفكر فيه معظم الأشخاص وقد تم تطويره من خلال علماء النفس .النظر لأعلي جهة اليساريتذكر هنا صورة يحاول جلبها من ذاكرته.النظر لأعلي جهة اليمينيتخيل هنا صورة وفي أغلب الأحيان سيخبرك شيئاً من نسيج خياله وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة أو ما حدث بالفعل.النظر لليسار في الوسطتوصف بالتذكر السمعي أي أنه يحاول تذكر شيئاً قد قيل له أو سمعه بأذنيهالنظر لليمين في الوسطتوصف بالتخيل السمعي أي أنه يتخيل صوتاً معينًا أو شيئًا من تخيله لم يحدث في الغالب.النظر لأسفل جهة اليساروهي تدل علي أن صاحبها في حوار داخلي مع الذات ربما يراجع نفسه أو يفكر فيما سيقول وما هي عواقبه.النظر لأسفل جهة اليمينوهي تدل علي المشاعر والأحاسيس التخيلية على الأغلب يحاول صاحب هذه النظرة تخيل أو اقناع غيره بشعوره بمشاعر وأحاسيس معينه وهي على الأغلب تكون مزيفة.