أشهرها الزنجبيل.أطعمة مذهلة لتقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكري..



مرض السكري مرض السكري

يعد مرض السكري من الأمراض المزمنة التي قد تصيب كل من الرجال والنساء في مختلف الأعمار، ولكن قد تختلف بعض أضرار مرض السكر على النساء عن أضرار السكري على الرجال.



تزداد احتمالية التعرض إلى مضاعفات مرض السكري عند النساء، حيث يمكن أن تكون المرأة المصابة بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات من الرجل المصاب بالسكري، مثل الإصابة بأمراض القلب، وأمراض الكلى، والعمى، والاكتئاب.



ويمكن أن تؤثر أمراض بينها السكري بشكل مختلف على الرجال والنساء من حيث عوامل الانتشار والمضاعفات وعوامل الخطر.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري، إلا أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.وهناك أفضل 5 أطعمة لتقليل فرص إصابة النساء بمرض السكري.ـ الزنجبيليساعد هذا العشب الخارق في تقليل مستويات السكر في الدم لاسيما أثناء الصيام، ويحسن من حساسية الأنسولين، ويتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.ـ الخضار الورقية الخضراءتحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء منخفضة السعرات الحرارية على ألياف سهلة الهضم، والتي يمكن أن يمتصها الجسم بسرعة دون ارتفاع مستوى السكر في الدم.الخضار الورقية مثل السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على منع العديد من الأمراض المزمنة.كما أن الخضروات الخضراء غنية بفيتامين C، وهو عنصر غذائي يمكن أن يعزز صحة المناعة، ويقلل من الالتهابات في الجسم، ويعالج التلف الخلوي.ـ الأسماك الدهنيةويمكن أن يقلل تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة والأنشوجة بانتظام من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.تعتبر الأسماك الدهنية مصدرا رائعا لأوميغا 3 وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وإيكوسابنتاينويك (EPA).هذه الأحماض الدهنية حال الحصول عليها بكميات كافية تساعد في تحسين حساسية الأنسولين ومستويات الدهون واستعادة الوظيفة الهرمونية.ـ الجوزالجوز من أفضل المكسرات التي يمكن تناولها بين الوجبات لمنع الجوع وبالتالي توازن مستوى السكر في الدم.يمكن للأحماض الدهنية في الجوز أيضا حماية قلبك عن طريق زيادة كمية الكوليسترول الجيد وخفض مستوى الكوليسترول الضار.تشير الأبحاث إلى أن تناول الجوز يوميا يمكن أن يساعد أيضا في إدارة مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسمنة. تكفي حبتان كاملتان من الجوز في اليوم لتعزيز المناعة والبقاء بصحة جيدة.ـ الكركمأثبتت خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة أنها مفيدة في علاج وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة بما في ذلك تلك التي يرتفع فيها مستوى السكر في الدم، كما ينظم الكركمين، وهو المركب الرئيسي في الكركم، وظائف البنكرياس ويوازن أيضا مستويات الأنسولين في الجسم.