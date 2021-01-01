يجب التقليل من هذه الاطعمه ومشروبات مع تغير الفصول

نشرت جريدة ذا صن البريطانية تقريراً عن ضرورة الأبتعاد عن بعض الأطعمة و المشروبات الشتوية في بداية فصل الربيع حيث تفصلنا أيام وينتهي موسم الشتاء لأن هذه الأطعمة قد تسبب تغير المزاج ، ومع تغير الفصول وتقلبات الطقس قد لا تكون الأطعمة في نظامك الغذائي الشتوي هي الاختيار الصحيح لموسم الربيع والصيف، فيما يلي نستعرض أهم الأأطعمة الشتوية التي يجب التقليل منها أثناء تغييرالفصول واستقبال فصل الربيع .....
غالبية الناس يستمتعون بالشاي والقهوة لكن في فصل الربيع والصيف، يجب التقليل من تناول الشاي والقهوة أو تجنبهما، ولكن يولد الشاي والقهوة الكثير من الحرارة في أجسامنا طوال فصل الصيف ، وفي الربيع والصيف، قد يؤدي شرب الشاي أو القهوة إلى الإصابة بغازات المعدة ومشاكل صحية أخرى في هذه الحالة يفضل تجنب الشاي والقهوة مع المشروبات الباردة الأخرى.
يجب تجنب الأطعمة المقلية في جميع الأوقات، خاصة خلال فصل الصيف والربيع، قد يؤدي تناول الأطعمة الدهنية إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ويسبب عسر الهضم وحموضة المعدة.
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