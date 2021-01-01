للحمياه من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا اتبع هذا النظام الغذائي



نظام غذائي نظام غذائي

أن تكون نباتيا هو نمط غذائي وحد سيطه وسيطرته خلال الفترات الماضية كونه افضل نظام غذائي يساعد على تجنب تناول الدهون وخاصة المشبعة منها والاعتماد بشكل أساسي على الخضروات والالياف الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والحبوب الكاملة ولكن مع رغبة البعض في الحصول على مزيد من العناصر الغذائية الصحية تطور هذا النظام ليشمل ما يطلق عليه " لاكتو" وهو إضافة البيض واللبن على أساسيات النظام النباتي.



كما ضم النظام النباتي فرع آخر يطلق عليه " بيسكيتريان" وهو الشخص النباتي الذي يتناول الأسماك فقط ويمتنع عن اللحوم بشكل كامل وحتى في ظل الاختلافات بين الأنظمة النباتية المختلفة إلا أنهم جميعا اتفقوا على الامتناع عن تناول اللحوم وخاصة الحمراء منها ليؤكد العلم أن الحد من تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال بشكل كبير.



وكشفت دراسة أجرها باحثون من جامعة أكسفورد وتم نشرها في مجلة "BMC Medicine" إلى أن الأشخاص النباتيين تنخفض بينهم نسبة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 31? مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا اللحوم أكثر من 5 مرات في الأسبوع وكذلك ساعد النظام الغذائي النباتي في خفض خطر الإصابة بمجموعة من السرطانات الأخرى ولكن أظهر سرطان البروستاتا النتائج الأكثر وضوحا.

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وبحسب موقع " ميرور" البريطاني فإن الدراسة التي قامت على أساس تحليل واستخدام بيانات 472 ألف بالغ بريطاني ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عام في خلال الفترة من 2006 و2010 وذلك لحساب حالات الإصابة بالسرطانات الجديدة التي تطورت في السنوات الـ 11 التالية من خلال تتبع السجلات الصحية توصلت الدراسة إلى أن خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام كان أقل بنسبة 2? بين أولئك الذين تناولوا اللحوم 5 مرات أو أقل في الأسبوع و 10? أقل بين أولئك الذين تناولوا الأسماك ولكن ليس اللحوم و 14? بين النباتيين.وفيما يتعلق بسرطان البروستاتا وجدت الدراسة إلى أن الأشخاص النباتيين تنخفض بينهم نسبة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 31? مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا اللحوم أكثر من 5 مرات في الأسبوع كما انخفضت بنسبة 20% لمن يتناولون الأسماك فقط دون اللحوم مقارنة من الذين تناولوا اللحوم 5 مرات على الأقل أسبوعيا.لتشير مؤشرات الإصابة إلى أن النباتيين ومن يعتمدوا على تناول السمك فقط قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسرطان بشكل عام وتحديدا سرطان البروستاتا.