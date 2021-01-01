الأرصاد تحذر طقس السبت شديد البرودة ليلا

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صورة الخبر: طقس السبت شديد البرودة
طقس السبت شديد البرودة


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

المصدر: أ ش أ

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