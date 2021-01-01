هل يؤجر من ذكر الله بلسانه دون حضور قلبه ؟



هل الذكر باللسان والذهن شارد يجازي عليه الإنسان ؟.. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: نعم ذكر الله يستحب على كل حال، لو كان هناك حضور قلب فهو هو الاولى والأفضل والأصل، لكن حينما يذكر الإنسان ربه مع عدم حضور قلبه فإنه يثاب على ذلك، وكثرة ترديد ذكر الله باللسان يورث خشوع القلب .





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من جانبه رد الإعلامي حسن الشاذلي، قال ابن عطاء السكندري ذكرًا مع غفلة خيرًا من الغفلة عن الذكر، فمن غفلة الى يقظه ومن يقظه الى حضور.قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسبيح عبادة وأنه لا مانع من تأديتها أثناء مشاهدة مسلسل تليفزيوني بشرط.وأوضح فخر، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم التسبيح أثناء مشاهدة التليفزيون؟»، أن التسبيح عبادة، وبالنسبة للتسبيح أمام التليفزيون، فلا مانع منه إذا كان ما تتم مشاهدته ليس فيه ما يُخرج الإنسان عن حال الخشوع والخضوع، كنشرة إخبارية أو برنامج أو حتى مسلسل، منوهًا بأن الشرط الوحيد يتمثل في عدم مشاهدة الشخص مادة إعلامية تُخرجه عن حالة الخشوع والخضوع أثناء تأديته عبادة التسبيح.وأشار الى أنه يصح التسبيح أما التلفاز ولا مانع ولكن لو وجدنا أثناء مشاهدتنا أمام التلفاز شئ مخل بآداب التسبيح فلا يجوز ذلك فإما أن نكون مع ذكر الله أو نكون مع اللهو، أما إذا كانت تتناسب مع مقام التسبيح والعبادة فلا مانع.هل يجوز الذكر والتسبيح أثناء العمل وبدون تدبرورد سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف هل أثاب على الذكر إذا كنت أذكر الله أثناء العمل وأنت غير منتبه للذكر ومعانيه؟ورد الشيخ أبو بكر قائلا: نعم تثاب ولكنه ثواب أقل من ثواب المتدبر ، وقبول أي عبادة أو عدم قبولها مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله، أما عن عدم الأجر أو نقصه بالنسبة لمن يذكر بلسانه دون قلبه فالجواب أن الذاكر ينبغي له أن يتدبر الذكر ويستشعر عظمة الله عند ذكره، هذا ما ينبغي فعله دائما ليشتغل القلب واللسان بالذكر ويكمل الأجر، وإن مرعليه دون تدبر فيؤجر على حركة اللسان، فقد قال ابن حجر في الفتح: قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقًا، أي المجرد عن التفكر، قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب .وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين: لا ريب أن تدبر الذاكر لمعاني ما يذكر به أكمل، لأنه بذلك يكون في حكم المخاطب والمناجي، لكن وإن كان أجر هذا أتم وأوفى لا ينافي ثبوت ما ورد الوعد به من ثواب الأذكار لمن جاء بها، فإنه أعم من أن يأتي بها متدبرًا لمعانيها متعقلًا لما يراد منها أو لا، ولم يرد تقييد ما وعد به من ثوابها بالتدبر والتفهم.كيف نصل للخشوع في الذكر والعبادة ؟سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء بالأزهر، وذلك خلال لقائه بأحد مجالس العلم.وأجاب "جمعة" قائلًا:" للوصل إلى الخشوع والتلذذ بالعبادة سواء أكانت الذكر أو الصلاة يجب أن تكون بالتدبر والتأني والوقوف على الفعل بتركيز حتى تشعر به".ونصح قائلًا: "لابد وأن يكون كل ذكر بهدوء في نفس واحد مثال "سبحان ربي الأعلى"، "لا إله إلا الله" مع التركيز باستشعار المعنى، مع الحرص على المداومة بالتدبر، وبهذا يتحقق الخشوع والغرض من العبادة وتنال الأجر بإذن الله تعالى".وأشار إلى أن المشكلة هي قيام الإنسان بتحويل عبادته إلى مجرد عادة؛ موضحًا: "نريد أن نشعر بلذة العبادة, ولن نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة".وأكد أهمية ذكر الله كثيرًا خارج الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن النبي ? علمنا ختم الصلاة بـ(33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، ونختم بـ" لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله).واختتم: "فأكثروا من ذكر الله كثيرا خارج الصلاة لكي تصلوا إلي الخشوع في الصلاة، وحتى تصلوا إلى لذة الصلاة، فإذا دخلت هذه اللذة القلب لا يمكن أن نترك أو نغفل عن الصلاة بعد ذلك".هل يشترط في ترديد الأذكار الخشوع والتدبر؟قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذكر بالقلب جائز بجميع اعتباراته التي ذكرت من العلماء، ولكن اشتراط أهل العلم في الأذكار التعبدية أن ينطق بها مثل الفاتحة وتكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة فلا يكفي فيها الذكر القلبي، بل لابد من حركة اللسان بها.وأضاف "ممدوح"، في إجابته عن سؤال «هل يصح التسبيح دون تحريك الشفتين؟»، أن القلب له ذكر واللسان له ذكر، وأفضلهما ما اجتمع فيه الذكر القلبي واللساني، إلا أن الشرع اشترط القراءة، أي أنه عند قراءة الفاتحة لابد أن تقرأ الفاتحة وتحرك بها الشفتين وليس تمريرها على القلب.وأشار إلى أن الذكر القلبي مستحب ويثاب الإنسان عليه، وأن أفضل ذكر كما قال الإمام النووي ما اجتمع فيه القلب واللسانحكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسانسؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء .وأجاب أن بعض الفقهاء يعتبر القراءة فى المصحف بدون تحريك اللسان قراءة، إلا أن الجمهور على أن القراءة تحتاج تحريك اللسان ويسمع الإنسان نفسه، أما أن يقرأ فى سره فهذا يسمى نظر لا يسمى قراءة، وبالتالى من يريد ثواب القراءة يقرأ ويرفع صوته بقراءة القرآن.