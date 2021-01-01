لزيادة مناعه طفلك وتساعد في نموه بتناوله 2 كوب زبادي يوميا



لزيادة مناعه طفلك لزيادة مناعه طفلك

فى فترة الدراسة تنتشر الأمراض المعدية بين الأطفال فى المدارس نتيجة اختلاط الأطفال معا طوال اليوم الدراسى، ما يزيد من فرص انتشار العدوى بينهم مايدفع الأمهات بتقوية مناعة الصغار خلال فترة الدراسة.



ويقول الدكتور أيمن عوض، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة: إن إعطاء الطفل 2 كوب زبادى واحد قبل نزوله إلى المدرسة وآخر فى المساء، يساعد فى تقوية مناعة لأن الزبادى يحتوى على البكتيريا النافعة التى تنشط المناعة، كما أنه يمنح الجسم العناصر الغذائية المهمة، وبالتالى هو أفضل مقوى مناعة للصغار ويضمن نموهم أيضا بشكل صحى، لذا على كل أم أن تقدم الزبادى لأطفالها ويفضل الزبادى السادة وليس المحلى.



وأضاف “عوض”، أنه يجب الاهتمام بتغذية الطفل بتقديم الطعام الصحى لهم ويكون محضرا فى المنزل، مع منع الأطعمة الجاهزة واللحوم المصنعة والمعلبات والمشروبات الغازية، والأهم من ذلك تحضير لانش بوكس صحى للمدرسة، يضمن نشاطهم وتركيزهم طوال اليوم الدراسى، وكذلك يحافظ على مناعتهم.

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- ويجب على كل أم أن تهتم بالتنوع بين الأكلات، فمن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.- منع الوجبات السريعة، ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.- الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفاكهة الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.txtاتبعى هذه التعليمات مع طفلك فى فترة الدراسة حفاظا على صحتهtxtاعرفى العناصر الغذائية التى يحتاجها طفلك في اليوم الدراسي- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.