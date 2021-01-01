زي المحلات.. طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ



المكرونة البشاميل بالفراخ المكرونة البشاميل بالفراخ

المكرونة البشاميل بالفراخ أو كما يطلق عليها المكرونة النجرسكو؛ من أشهر وصفات المطبخ الإيطالي، وطريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ؛ وتعتمد في مكوناتها على المكرونة المسلوقة والفراخ المقطعة قطع صغيرة وصوص البشاميل الأبيض، وأصبحت أن المكرونة البشاميل بالفراخ من أشهر الاكلات في المطبخ المصري، والتي تحاول كل ست بيت أن تجيد عملها.



طريقة عمل النجرسكو





وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشراءها من المطاعم مرة أخرى.

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مكونات العمل:مكرونة فرن مسلوقة400 جرام من الفراخ المفرومةملح وفلفلبابريكاكسبرة ناشفةبصلفلفل روميمغلف من صوص البشاميلربع كوب جبنة موتزاريللا3 اكواب لبن حليبطريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ:في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويوشوح، ثم يضاف له كمية الفراخ، والتوابل، حتى تماما الطهي.في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية الفراخ، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.المكرونة الوردية بالسلمونوتقدم الشيف آسيا طريقة أخرى لعمل المكرونة، حتى يمكنك التنويع لأفراد أسرتك في الأكلات كل يوم، دون ملل، ولا مجهود في التحضير.مكونات عمل المكرونة بالسالمون:600 جرام سالمون فريش مقطع مكعباتحبة بصل متوسط مفروم2 فص ثوم مفروم1/2 كوب مشروم مقطعكوب طماطم عصيرملعقة كبيرة صلصلة طماطمكوب كريمة طبخملعقة صغيرة ملح1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود1/4 ملعقة صغيرة بابريكا3 ملعقة كبيرة زيت زيتونباكت مكرونة قلم1/2 كوب جبن موتساريلا مبشورةيشوح البصل مع زيت الزيتون الى ان يذبل قليلا.يضاف الثوم ثم المشروم ويقلب الكل جيدا.. يتبل المزيج بالملح والفلفل والبابريكا.يضاف عصير الطماطم، ثم الصلصة ويشوح المزيج.تضاف الكريما ثم يترك الكل ليغلي على نار متوسطة.تسكب المكرونة في صينية فرن عميقة.يوزع السلمون فوق المكرونة ثم تسكب الصلصة المحضرة فوق المكرونة والسلمون. يقلب المزيج جيدا.ترش بالجبن الموزاريلا، وتغطى صينية المكرونة بالفويل، ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة نصف ساعة.ينزع الفويل ثم تحمّر تحت الشواية، إلى أن تأخذ اللون الذهبي.وتقدم بالهنا والشفا.