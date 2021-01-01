زي المحلات.. طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ

المكرونة البشاميل بالفراخ
المكرونة البشاميل بالفراخ أو كما يطلق عليها المكرونة النجرسكو؛ من أشهر وصفات المطبخ الإيطالي، وطريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ؛ وتعتمد في مكوناتها على المكرونة المسلوقة والفراخ المقطعة قطع صغيرة وصوص البشاميل الأبيض، وأصبحت أن المكرونة البشاميل بالفراخ من أشهر الاكلات في المطبخ المصري، والتي تحاول كل ست بيت أن تجيد عملها.
طريقة عمل النجرسكو
وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشراءها من المطاعم مرة أخرى.
مكونات العمل:
مكرونة فرن مسلوقة
400 جرام من الفراخ المفرومة
ملح وفلفل
بابريكا
كسبرة ناشفة
بصل
فلفل رومي
مغلف من صوص البشاميل
ربع كوب جبنة موتزاريللا
3 اكواب لبن حليب
طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ:
في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويوشوح، ثم يضاف له كمية الفراخ، والتوابل، حتى تماما الطهي.
في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.
يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.
في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية الفراخ، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.
نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.
تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.
المكرونة الوردية بالسلمون
وتقدم الشيف آسيا طريقة أخرى لعمل المكرونة، حتى يمكنك التنويع لأفراد أسرتك في الأكلات كل يوم، دون ملل، ولا مجهود في التحضير.
مكونات عمل المكرونة بالسالمون:
600 جرام سالمون فريش مقطع مكعبات
حبة بصل متوسط مفروم
2 فص ثوم مفروم
1/2 كوب مشروم مقطع
كوب طماطم عصير
ملعقة كبيرة صلصلة طماطم
كوب كريمة طبخ
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/4 ملعقة صغيرة بابريكا
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
باكت مكرونة قلم
1/2 كوب جبن موتساريلا مبشورة
يشوح البصل مع زيت الزيتون الى ان يذبل قليلا.
يضاف الثوم ثم المشروم ويقلب الكل جيدا.. يتبل المزيج بالملح والفلفل والبابريكا.
يضاف عصير الطماطم، ثم الصلصة ويشوح المزيج.
تضاف الكريما ثم يترك الكل ليغلي على نار متوسطة.
تسكب المكرونة في صينية فرن عميقة.
يوزع السلمون فوق المكرونة ثم تسكب الصلصة المحضرة فوق المكرونة والسلمون. يقلب المزيج جيدا.
ترش بالجبن الموزاريلا، وتغطى صينية المكرونة بالفويل، ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة نصف ساعة.
ينزع الفويل ثم تحمّر تحت الشواية، إلى أن تأخذ اللون الذهبي.
وتقدم بالهنا والشفا.
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