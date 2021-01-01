طريقة عمل قناع طبيعي لتفتيح البشرة الجافة



قناع طبيعي لتفتيح البشرة الجافة قناع طبيعي لتفتيح البشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة عناية فائقة خاصة فى فصل الشتاء، نتيجة احتياجها للزيوت الطبيعية باستمرار ما يحميها من التشققات والجفاف التى تعجل بظهور التجاعيد بها.



وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح وتنظيف وترطيب البشرة الجافة فى الشتاء.



مكونات القناع:

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ملعقة قهوةملعقة زيت جوز هندملعقة عسل أبيضملعقة جل صبارطريقة عمل القناع:--نحضر بولة عميقة وتخلط بها المكونات جيدا.-نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.-ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية ونتركه عليها لمدة 20 دقيقة.-ثم نغسل القناع من على البشرة بعدها بالماء والغسول المناسب.-نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.العناية بالبشرةوللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:- أسطورة الـ2*1ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.- وداعًا لاتساخ البشرةأهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.- تقشير بشرتك بنعومةيجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.– التونر:وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.- سوبر سيرومخطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.- اثنين من المرطباتلا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقى من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.- قوة الاستحمامالاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسى، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.- مرطب بعد الحمامالترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.