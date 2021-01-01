طريقة تخزين القرنبيط استعدادًا لرمضان

طريقة تخزين القرنبيط
القرنبيط من الخضروات الموسمية التي لها شعبية كبيرة فى مصر نظرا لتقديمه بطرق مميزة فى الطهى وشهية، وتهتم بعض ربات البيوت، بتخزينه فى موسمه، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة تخزين القرنبيط.
مكونات تخزين القرنبيط:
قرنبيط بأى كمية حسب الرغبة
ماء
رشة ملح
رشة ليكون
ملاعق قليلة من اللبن
أكياس للتفريز
طريقة تخزين القرنبيط:
-نقطع زهرات القرنبيط قطع متوسطة.
-ثم نضعه حلة بها ماء على نار ونضيف لها الملح واللبن والكنون، واللين هنا لتقليل رائحة القرنبيط.
-ثم نضع القرنبيط فى الماء عقب غليانه وندخله عندما يدخل فى مرحلة النضج.
-ثم ننشل القرنبيط من الماء المغلى ونضعه فى الماء المثلج لمدة 3 دقائق.
-ثم نصفى القرنبيط من الماء ونرصه فى أكياس بلاستيك ونفرغ منها الهواء.
-ثم نحفظ أكياس القرنبيط فى الفريزر ونخرجه على الطهى مباشرة.
فوائد القرنبيط
وللقرنبيط فوائد عديدة، منها:-
قوة العظام
غني بالكالسيوم، وهو متفرد في ذلك بين بقية الخضروات، لذلك فهو هام لتقوية وبناء العظام.
تقوية الذاكرة
غني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة تعزز الذاكرة وتزيد من معدلات الذكاء.
مضادة للالتهابات
له خصائص مضادة للالتهابات وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول"، الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية.
صحة الجلد
يحتوي على عنصر الـ"جلوكورافانين"؛ الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد.
الجهاز العصبي المركزي
يحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكلاهما من العناصر التي تحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
غني بالألياف
القرنبيط يحتوي على كمية عالية من الألياف، مما يجعله الأفضل للجهاز الهضمي، ويمكنه أن يقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والسرطان والسكري، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات.
مصدر جيد لمضادات الأكسدة
التي تحمي الخلايا من الجذور الحرة الضارة والالتهاب، فهو يحتوي على "الجلوكوزينولات والإيسوثيوسيناتس"، وهما مضادات أكسدة ثبت أنها تبطيء نمو الخلايا السرطانية
كما يحتوي على مضادات الأكسدة "الكاروتينويد والفلافونويد"، وهي مضادة للسرطان، ويمكن أن تقلل من خطر العديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب.
فيتامين C
القرنبيط يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يعزز عمل الجهاز المناعي.
التخلص من الوزن
القرنبيط منخفض في السعرات الحرارية، فكل كوب منه يحتوي على 25 سعر حراري فقط، لذلك يمكنك أن تأكل الكثير منه دون زيادة في الوزن.
ولأنه مصدر جيد للألياف، فهو يبطئ الهضم ويعزز الشعور بالشبع.
غني بمادة الكولين
وهو عنصر غذائي يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا، وتوليف الحمض النووي ودعم عملية التمثيل الغذائي
ويشارك الكولين أيضا في نمو المخ، وإنتاج الناقلات العصبية، الضرورية لصحة الجهاز العصبي صحي.
كما أنه يساعد على منع الكوليسترول من التراكم في الكبد
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