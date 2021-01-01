طريقة تخزين القرنبيط استعدادًا لرمضان



طريقة تخزين القرنبيط طريقة تخزين القرنبيط

القرنبيط من الخضروات الموسمية التي لها شعبية كبيرة فى مصر نظرا لتقديمه بطرق مميزة فى الطهى وشهية، وتهتم بعض ربات البيوت، بتخزينه فى موسمه، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.



وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة تخزين القرنبيط.



مكونات تخزين القرنبيط:

قرنبيط بأى كمية حسب الرغبة

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ماءرشة ملحرشة ليكونملاعق قليلة من اللبنأكياس للتفريزطريقة تخزين القرنبيط:-نقطع زهرات القرنبيط قطع متوسطة.-ثم نضعه حلة بها ماء على نار ونضيف لها الملح واللبن والكنون، واللين هنا لتقليل رائحة القرنبيط.-ثم نضع القرنبيط فى الماء عقب غليانه وندخله عندما يدخل فى مرحلة النضج.-ثم ننشل القرنبيط من الماء المغلى ونضعه فى الماء المثلج لمدة 3 دقائق.-ثم نصفى القرنبيط من الماء ونرصه فى أكياس بلاستيك ونفرغ منها الهواء.-ثم نحفظ أكياس القرنبيط فى الفريزر ونخرجه على الطهى مباشرة.فوائد القرنبيطوللقرنبيط فوائد عديدة، منها:-قوة العظامغني بالكالسيوم، وهو متفرد في ذلك بين بقية الخضروات، لذلك فهو هام لتقوية وبناء العظام.تقوية الذاكرةغني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة تعزز الذاكرة وتزيد من معدلات الذكاء.مضادة للالتهاباتله خصائص مضادة للالتهابات وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول"، الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية.صحة الجلديحتوي على عنصر الـ"جلوكورافانين"؛ الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد.الجهاز العصبي المركزييحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكلاهما من العناصر التي تحافظ على سلامة الجهاز العصبي.غني بالأليافالقرنبيط يحتوي على كمية عالية من الألياف، مما يجعله الأفضل للجهاز الهضمي، ويمكنه أن يقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والسرطان والسكري، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات.مصدر جيد لمضادات الأكسدةالتي تحمي الخلايا من الجذور الحرة الضارة والالتهاب، فهو يحتوي على "الجلوكوزينولات والإيسوثيوسيناتس"، وهما مضادات أكسدة ثبت أنها تبطيء نمو الخلايا السرطانيةكما يحتوي على مضادات الأكسدة "الكاروتينويد والفلافونويد"، وهي مضادة للسرطان، ويمكن أن تقلل من خطر العديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب.فيتامين Cالقرنبيط يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يعزز عمل الجهاز المناعي.التخلص من الوزنالقرنبيط منخفض في السعرات الحرارية، فكل كوب منه يحتوي على 25 سعر حراري فقط، لذلك يمكنك أن تأكل الكثير منه دون زيادة في الوزن.ولأنه مصدر جيد للألياف، فهو يبطئ الهضم ويعزز الشعور بالشبع.غني بمادة الكولينوهو عنصر غذائي يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا، وتوليف الحمض النووي ودعم عملية التمثيل الغذائيويشارك الكولين أيضا في نمو المخ، وإنتاج الناقلات العصبية، الضرورية لصحة الجهاز العصبي صحي.كما أنه يساعد على منع الكوليسترول من التراكم في الكبد