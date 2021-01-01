بطريقة وسهلة..عمل الملوخية المجمدة



عمل الملوخية المجمدة عمل الملوخية المجمدة

الملوخية المجمدة من أنواع الملوخية التي تسهل طرق الطهي على ربات البيوت خاصة العاملات منهن، ويسهل تحضيرها ولكنها تحتاج إلى بعض التكات حتى لا نفرقها عن الملوخية الخضراء.







وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الملوخية المجمدة.

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مكونات عمل الملوخية المجمدة:كيس ملوخية مجمدةشوربة لحم أو دجاجملحرشة كمونكسبرة جافةثوم مفرومزبدطريقة عمل الملوخية المجمدة:-- نخرج الملوخية مجمدة من الفريزر، ونفتحها ونضعها فى حلة.- نضيف لها كوب ماء فاتر و2 فص ثوم مفروم رشة ملح ورشة كمون ورشة كسبرة جافة.- ونتركها لمدة من 3 إلى 4 ساعات، وهذه الخطوة يمكن عملها قبل تحضير وجبة الغداء بفترة.- وقبل تحضير مائدة وجبة الغداء مباشرة، نقوم بتحضير الملوخية، حيث نرفعها على النار الهادئة حتى سخن وتبدأ الملوخية تذوب وتتجانس مع الماء الموجود بها.- ثم نضيف ملعقة سكر صغيرة ونقلب جيدًا حتى تختفى أي تكتلات بالملوخية.- ونبدأ فى إضافة شوربة اللحم أو شوربة الدجاج تدريجيا مع التقليب حتى الحصول على القوام المناسب حسب الرغبة، فهناك من يفضلها ثقيلة وآخرون يفضلونها خفيفة، ثم نضبط ملحها.- ثم نتركها على النار الهادئة حتى تغلي.- وفي هذه الأثناء، نقوم بعمل الطشة، حيث نحضر مقلاة صغيرة ونضع بها زبد و4 فصوص كبيرة ثوم مفروم ورشة ملح ورشة كمون ورشة كسبرة، ونضع المقلاة على النار، ونقلب حتى يحمر لون الثوم.- ثم نضيف الطشة إلى الملوخية ونتركها تغلى مع الطشة مرة واحدة فقط.- ثم نرفعها من على النار، ونصبها فى أطباق التقديم، وتقدم ساخنة بجانب أنواع الطعام المختلفة.فوائد الملوخية- والملوخية من الخضراوات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية، فهي تمنح الشعور بالدفء وتمد الجسم بالطاقة، كما تساعد في علاج أنيميا فقر الدم وتقوي المناعة وتنظم عمل الجسم الهضمي وتقاوم السرطان وتعزز صحة القلب.والملوخية المجمدة لا تختلف كثيرًا عن الملوخية الخضراء ويمكن تخزينها في المنزل أو شرائها مجمدة من السوبر ماركت وهى لذيذة وطيبة المذاق.