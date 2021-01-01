أسباب وراء الإصابة بالذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية من الأمراض المفاجاة التى تصيب القلب واؤثر عليه بشكل سلبى قد يهدد حيلة صاحبه فى حالة عدم اسعافه سريعا، وللاسف انتشرت الإصابة بالذبحة الصدرية بين الشباب لأسباب عديدة.
ويقول الدكتور محمد جمال موسى استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الذبحة الصدرية تحدث بسبب انخفاض في معدل تدفق الدم في الشريان التاجي إلى عضلة القلب، وهذا يعنى أن عضلة القلب لا يصلها الكمية الكافية من الدم الغني بالأكسجين، مايؤدى إلى حدوث ألم في الصدر أو يتم وصفة على أنه ضغط أو ثقل يميل إلى الجزء الأيسر من الصدر.
اسباب الذبحة الصدرية
وأضاف “موسى”، أن هناك بعض العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بالذبحة الصدرية، منها:-
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