أسباب وراء الإصابة بالذبحة الصدرية



الذبحة الصدرية الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية من الأمراض المفاجاة التى تصيب القلب واؤثر عليه بشكل سلبى قد يهدد حيلة صاحبه فى حالة عدم اسعافه سريعا، وللاسف انتشرت الإصابة بالذبحة الصدرية بين الشباب لأسباب عديدة.



ويقول الدكتور محمد جمال موسى استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الذبحة الصدرية تحدث بسبب انخفاض في معدل تدفق الدم في الشريان التاجي إلى عضلة القلب، وهذا يعنى أن عضلة القلب لا يصلها الكمية الكافية من الدم الغني بالأكسجين، مايؤدى إلى حدوث ألم في الصدر أو يتم وصفة على أنه ضغط أو ثقل يميل إلى الجزء الأيسر من الصدر.



اسباب الذبحة الصدرية

وأضاف “موسى”، أن هناك بعض العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بالذبحة الصدرية، منها:-

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-التدخين-ارتفاع ضغط الدم-ارتفاع نسبة كوليسترول الدم-قلة النشاط الجسدي-السمنة-الإصابة بمرص السكر وعدم المواظبة على العلاج والنظام الغذائى الذى ينصح به الطبيب المعالج-التوتر-تناول المشروبات الكحوليةاعراض الذبحة الصدريةوتابع، أنه فى حالة الشعور بألم بالصدر أو في الجزء الأيسر من الصدر ويصل إلى الكتف والظهر والفك والرقبة يصاحبه التعرق والقيء والغثيان والدوخة وءرعة ضربات القلب، جب استشارة الطبيب على الفور لأن الإكتشاف والكشف المبكر يسهل من مراحل العلاج مايحافظ على صحة القلب.وتقسم الذبحة الصدرية إلى ذبحة مستقرة تحدث عند ممارسة النشاط البدني مثل المشي، صعود السلالم، ولا تزيد عن بضع دقائق محدودة ولا يدوم الألم لفترة طويلة ويختفي الألم عند التوقف عن ممارسة المجهود البدني والتزام الراحة.