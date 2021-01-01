قصة سلاح خارق تمتلكه روسيا



سلاح خارق تمتلكه روسيا سلاح خارق تمتلكه روسيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد استخدام روسيا مدفعًا جويًّا "كهرومغناطيسي" في سماء أوكرانيا بهدف شل حركة الطيران والاتصالات والتمكن من إسقاط الأهداف المعادية.



مدفع كهرومغناطيسي

وبالرغم من عدم إعلان وزارة الدفاع الروسية استخدام السلاح الجديد الذي كشفت عنه 2020، قال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى إن مقطع الفيديو تم تصويره خلال استخدامه في أوكرانيا، الأمر الذي يضع فكرة استخدام السلاح كهرومغناطيسي محل شك لحين تأكيد المعلومة رسميًّا.



وكانت قد كشفت وكالة الأنباء الروسية "روسيا اليوم" في مايو 2020، عن منظومة دفاع جوي روسية جديدة، وهو نوع من المدافع الكهرومغناطيسية، والتي يطلق عليها أيضا "إي أم بي".

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وأكدت "روسيا اليوم" أن الخبراء الروس نجحوا في تطوير المدفع الكهرومغناطيسي "إي أم بي"، وزيادة مداه التدميري للأهداف، إلى 10 كيلومترات بدلًا من 2 كيلومتر في السابق.وأشارت روسيا اليوم إلى أن المدفع الكهرومغناطيسي الروسي، تمكن من تدمير الأهداف الأرضية والطائرات بدون طيار، وذلك خلال الاختبارات الميدانية للسلاح.