السلطات المصرية تطالب المصريين بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية



المصريين بأوكرانيا المصريين بأوكرانيا



أعلنت السلطات المصرية أن حكومتي كل من رومانيا ومولدوفا قررتا فتح حدودهما أمام الفارين من الحرب في أوكرانيا وطالبت أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بالتوجه إلى هناك متى استطاعوا ذلك.



وقالت سفارة مصر في العاصمة الرومانية بوخارست والممثلة لدى دولة مولدوفا أيضا إنه: "بالإشارة إلى التطورات الميدانية في أوكرانيا، نحيط أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بأن السلطات الرومانية سوف تقوم بتنظيم معسكرات تجميع للقادمين من أوكرانيا، عند النقاط الحدودية مع أوكرانيا".



وأشارت السفارة المصرية في بوخارست إلى أن سلطات رومانيا حددت 4 نقاط حدودية لدخول القادمين من أوكرانيا، وطالبت المصريين بأوكرانيا بموافاتها أو موافاة سفارة مصر في كييف ببياناتهم وأماكن تواجدهم والنقطة الحدودية التي سيتوجهون إليها لتسهيل مهمة انتقالهم.

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وقالت السفارة إنه: "فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا، فقد أصدرت السلطات الرومانية الجمعة قرارا بإعفاء القادمين برا من أوكرانيا إلى رومانيا من الحجر الصحي لمدة 15 يوما، وعليه يمكن الدخول إلى الأراضي الرومانية دون التقيد بالإجراءات المعتادة في هذا الشأن".تجدر الإشارة إلى انه في المعتاد تطلب السلطات الرومانية تقديم شهادات EU digital certificate، أو إثبات ورقي أو الكتروني يفيد تلقيهم التطعيم، أو الإصابة بالفيروس والتعافي منه خلال الـ180 يوما السابقة أو إجراء تقديم اختبار "بي سي آر" سلبي حديث، أي خلال 72 ساعة قبل الوصول".ووفقا للسلطات النصرية فقد:" أفادت السلطات الرومانية إمكانية منح تأشيرات دخول مؤقتة لمدة 15 يوما عند نقاط دخول معينة، يمكن لحاملها التحرك داخل رومانيا وحجز الفنادق والمواصلات العامة والطيران وخلافه".كذلك أفادت السلطات الرومانية باستمرار منح تأشيرات دخول مؤقتة من مكاتبها القنصلية بـسيرونتي بأوكرانيا بالقرب من الحدود مع رومانيا (بالنسبة للمتواجدين بأوكرانيا) ومن قنصليتها بكيشيناو أو كاهول أو بالتسي في مولدوفا (بالنسبة للقادمين من مولدوفا).وأوضحت سفارة مصر في بوخارست أن: "السلطات في مولدوفا كذلك قد حددت نقطتي دخول على حدودها لاستقبال القادمين إليها من أوكرانيا، كما أن المجال الجوي لمولدوفا مغلق لحين إشعار آخر، وأن السلطات المولدوفية ستسمح بدخول القادمين من أوكرانيا فقط في حالة حملهم تأشيرة دخول لمودلوفا أو تأشيرة دخول لرومانيا (وفي هذه الحالة سيتم منحهم تأشيرة ترانزيت)".أما بالنسبة للقادمين من أوكرانيا غير الحاملين لتأشيرات الدخول المشار إليها، فبحسب سفارة مصر في بوخارست" سيتم استضافتهم في مراكز تجميع لتوفير الحماية لهم لحين إشعار آخر".يذكر أن سفارة مصر في كييف طالبت المصريين في أوكرانيا صباح الجمعة بالتوجه إلى حدود رومانيا وذلك بالنسبة للمتواجدين في مناطق آمنة، أما من هم في مناطق قريبة من المعارك فقد طالبتهم بالبقاء في المنازل أو المخابئ لحين التفاوض على طريقة آمنة لإجلائهم.