المريخ يهزم الهلال في دورى الأبطال..فيديو

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المريخ يهزم الهلال


حقق المريخ السودانى فوزا ثمينا على غريمه التقليدى الهلال بنتيجة 2 - 1، فى المباراة المثيرة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "السلام" فى القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022.

تقدم المريخ بالهدف الأول بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية اللقاء عن طريق اللاعب السمانى الصاوى، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الهلال.

ونجح محمد عبد الرحمن فى تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال فى الدقيقة 32، بعد متابعته لتمريرة زميله عيد مقدم.

وعاد السمانى الصاوى ليمنح هدف التقدم للمريخ فى الدقيقة 42، من تسديدة سكنت على يمين حارس الهلال.

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، لينجح فريق المريخ فى تحقيق أول فوز له فى المجموعة الأولى بدورى الأبطال للموسم الحالى.

ورفع المريخ رصيده للنقطة الرابعة بالتساوى مع صن داونز فى صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد الهلال عند نقطة واحدة فى المركز الرابع والأخير.

وفى نفس المجموعة يستضيف الأهلى نظيره صن داونز الجنوب أفريقى مساء غدٍ السبت.

المصدر: youm7

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