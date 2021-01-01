جولة تفقدية للرئيس السيسي بمشروعات القاهرة الكبرى



جولة تفقدية للرئيس السيسي جولة تفقدية للرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى الذى يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادى، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مرورًا بالكبارى الجديدة أعلى الطريق الدائرى ومحور الشهيد، وصولًا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية للرئيس السيسى، تضمنت عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، فضلًا عن مشروع "الماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعى وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهى حديث ومتكامل الخدمات.

وحرص الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين فى مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.



