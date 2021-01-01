مستشار الرئيس السيسي يهاجم إبراهيم عيسى..تفاصيل

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري، أن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالنص الصريح في القرآن الكريم.
وقال الأزهري إن الإسراء والمعراج كلاهما ثابت في القرآن الكريم، فالإسراء ذكر صراحة في قوله تعالى (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) والمعراج ذكر في قولة تعالى (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى? * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى?* عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى?* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى?..).
وأضاف ردا على قول الإعلامي إبراهيم عيسى بأن معجزة "الإسراء والمعراج" قصة خيالية: "لا يجور القول بأن المعراج غير ثابت، لأن المفسرين أجمعوا أن االمقصود بالرآئي في قوله تعالى (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى?) هو النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذي رآه هناك خلاف، بين من يقول أنه الله جل جلاله وهناك آخرون يفسرون أن المقصود هو رؤية جبريل عليه السلام بخلقته التي خلقه الله عليها، واختلاف المفسرين حول من المرأي بينما أتفق جميع المفسرين على أنه النبي صلى الله عليه وسلم".
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