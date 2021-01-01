قرار مفاجئ من مجلس أوروبا ضد روسيا

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لجنة وزراء مجلس أوروبا

قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا تعليق عضوية روسيا في المجلس، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة.

وأشار دي مايو إلى أن اللجنة المكونة من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة اتخذت قرارها هذا استنادا إلى المادة 8 من ميثاق مجلس أوروبا، التي تقتضي إمكانية تعليق عضوية أي دولة فيه في حال ارتكابها "خرقا جسيما" لالتزامها باحترام مبدأ سيادة القانون.

وأضاف: "ترى إيطاليا أن هذا الإجراء ضروري في ظل العدوان العسكري الروسي غير المقبول ضد أوكرانيا الذي يعتبر خرقا جسيما للقانون الدولي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي

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