فوائد لا حصر لفيتامين هـ



فيتامين هـ فيتامين هـ

يعاني الكثير من الأشخاص خلال فصل الشتاء من بعض مشاكل الجلد والبشرة نتيجة تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة؛ مما يؤدي إلي بشرة جافة ومتقشرة ومثيرة للحكة أيضا.



فمن المهم الحفاظ على صحة البشرة والشعر وتغذيتهما ومظهرهما في حالة جيدة طوال الموسم، من أولى الخطوات تناول الفيتامينات والمعادن يوميًا، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الجسم والعقل، يلعب فيتامين هـ دورًا محوريًا في قدرة الجسم على الحفاظ على صحة الجلد والشعر والعضلات ، فضلاً عن دعم المستويات الصحية للمناعة.

يحتوي فيتامين هـ على خصائص قوية مضادة للالتهابات تحمي الجسم من الجذور الحرة التي تنتجها الملوثات البيئية والضغوط، تحتاج خلايانا إلى تغذية يومية للحفاظ على صحتنا ونشاطنا ويلعب فيتامين هـ دورًا محوريًا فيها.



فوائد فيتامين هـ للبشرة:

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يعتبر فيتامين (هـ) أحد مكونات العديد من منتجات التجميل ، وهو مطهر للجذور الحرة يحمي البشرة من الآثار الضارة للإشعاع الشمسي / الأشعة فوق البنفسجية. تعمل خصائصه المضادة للأكسدة على تغذية البشرة وتقليل أضرار الجذور الحرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، يعمل فيتامين هـ أيضًا كعامل ترطيب لبشرتك الباهتة. علاوة على ذلك ، فإن الكولاجين ، وهو جزء مهم من بنية بشرتك ومرونتها ، أقل عرضة للتلف ويمكن أن يساعد في حمايتك من علامات الشيخوخة.أظهرت دراسة أجريت في عام 2016 أن فيتامين E فعال أيضًا في تقليل الهالات السوداء تحت العين عندما يقترن بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والريتينول.يساعد فيتامين هـ أيضًا في محاربة حب الشباب، تعمل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات على البكتيريا المسببة لحب الشباب عن طريق تقليل تكوين الكوميدونات.فوائد فيتامين هـ للشعر:ليس فقط على الجلد ، يساعد فيتامين هـ أيضًا في تحسين الشعر، يدعم فيتامين هـ دوران الأوعية الدقيقة في فروة الرأس والأكسجين وبالتالي يوفر التغذية على المستوى الخلوي. لذلك ، فيتامين (هـ) ضروري للحفاظ على شعر صحي.نقص فيتامين هـ:في حين أن فيتامين هـ هو عنصر غذائي حيوي للجسم ، إلا أن نقصه يمكن أن يؤدي إلى ضعف الخلايا وانهيارها، بالإضافة إلى أنشطته كمضاد للأكسدة ، يلعب فيتامين هـ دورًا محوريًا في تعزيز وظائف المناعة لديك، أحد أكثر أعراض نقص فيتامين (هـ) شيوعًا هو ضعف الجهاز المناعي وضعف العضلات والمشاكل المتعلقة بشبكية العين وصعوبة التوازن والتنسيق. ومع ذلك ، يمكنك التغلب على النقص بإجراء تعديلات بسيطة على نظامك الغذائي ، بالإضافة إلى إضافة مكملات فيتامين هـ إلى روتينك اليومي.كيف أجد فيتامين هـ؟يمكننا بسهولة دمج فيتامين (هـ) في وجباتنا الغذائية على شكل بذور ومكسرات وزيوت وحفنة من الفاكهة والخضروات، قد يستفيد بعض الأشخاص من تناول مكملات فيتامين هـ بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين هـ ، مثل الأفوكادو والبابايا والسبانخ واللوز. ومع ذلك ، يجب التأكد من أن المكملات تستهلك مع وجبة كاملة لأن المغذيات عبارة عن فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، كما ذكر المعهد الوطني للصحة.تذكر أن متطلبات فيتامين (هـ) تختلف بناءً على عوامل مثل العمر والجنس وحالة الحمل والرضاعة الطبيعية، من المهم جدًا استشارة طبيبك لمعرفة المزيد حول مقدار فيتامين (هـ) الذي يحتاجه جسمك وأسلوب حياتك.