اليوم .. جلسة مفاوضات حاسمة مع شقيق بن شرقي لتجديد عقده



بن شرقي بن شرقي



يعقد اليوم المشرف على الكرة بالزمالك جلسة مفاوضات مع رشيد شقيق أشرف بن شرقي للتفاوض والإتفاق على المقابل المادى لتجديد عقد نجم الفريق الأبيض بمقر إقامة البعثة بفندق في كازابلانكا.



ومن المنتظر أن يحسم مسئولو الزمالك التجديد لـ بن شرقى وقصة الشرط الجزائى الذى يرغب فى وضعه اللاعب بعقده أسوة بزملائه والذى قد يصل إلى 2 مليون دولار .



والمفاجأة أن أشرف بن شرقى لا يمتلك عرضا رسميا فى الأيام الحالية وهو ما يسهل من إستمراره مع الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم قادمة .

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ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.بينهم بن شرقي قائمة الزمالك لمواجهة الوداد:حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطيةخط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه - سيد نيمار .خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.