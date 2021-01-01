مصر تعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

علقت وزارة الخارجية المصرية على الأزمة الروسية الأوكرانية عقب التحرك الروسي الأخير، قائلة: «إن جمهورية مصر تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا».
وأكدت الخارجية المصرية في بيان، الخميس، «ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي».
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر اليوم الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.
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