أستاذ بالأزهر يجيب.هل لصلاة العصر سنة مؤكدة؟



صلاة العصر صلاة العصر

أجاب على هذا السؤال محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، موضحا أن السنن المؤكدة هي التي واظب الرسول صلّى الله عليه وسلم على أدائها، ولم يتركها إلا نادراً، والسنن المؤكدة: هي ما يأتي:



ركعتان قبل صلاة الفجر (الصبح)، وهما آكد (آقوى) السنن، لقوله صلّى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".



وأربع ركعات قبل صلاة الظهر ، بتسليمة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر" ،ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد فرض العشاء، وأكد البدري أنه ليس لصلاة العصر سنة مؤكدة.