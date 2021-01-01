رد أمين الفتوى..هل الزواج اختيار أم قسمة ونصيب؟..فيديو



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان



تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول: هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وما الفرق بينهما؟



في رده، أوضح أمين الفتوى أنه توجد أمور لا دخل للإنسان فيها كلونه وجنسيته وطوله أو قصره وشكله ونوعه، وهناك أمور الإنسان يقررها كأن يقرر مثلا أن يشتغل ليلًا ونهارًا ويشتغل في مكان ما ويتركه، أو يتزوج فلانة ولا يتزوج أخرى، فهنا يكون اختيار الزوجة وهي أمور في علم الله مقررة ومحاولة، وهذا يكون في علم الغيب، وهنا الإنسان لم يطلع لأن اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل أعمال الإنسان.



وأضاف أمين الفتوى: لو أطلع الله العباد على ما كتب في اللوح المحفوظ من مسيرة حياته لما استطاع أن يترك شيئا منها، مشيرًا إلى ان الإنسان له اختيار، ولكن هذا الاختيار يكون مقررا ومكتوبا في علم الله قبل أن يولد.

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وأضاف عثمان، في لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الزواج مقدر ومكتوب في علم الله والانسان لا يعرفه، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة الحديد "مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ? إِنَّ ذَ?لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير".وأوضح أمين الفتوى أنه على الإنسان أن يسلم أمره إلى ربه والعبد يساق إلى قدره، مؤكدًا أن الإنسان له اختياره نعم ولكن هذا الاختيار مقرر في علم الله من الأزل.