رد أمين الفتوى..هل الزواج اختيار أم قسمة ونصيب؟..فيديو

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول: هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وما الفرق بينهما؟
في رده، أوضح أمين الفتوى أنه توجد أمور لا دخل للإنسان فيها كلونه وجنسيته وطوله أو قصره وشكله ونوعه، وهناك أمور الإنسان يقررها كأن يقرر مثلا أن يشتغل ليلًا ونهارًا ويشتغل في مكان ما ويتركه، أو يتزوج فلانة ولا يتزوج أخرى، فهنا يكون اختيار الزوجة وهي أمور في علم الله مقررة ومحاولة، وهذا يكون في علم الغيب، وهنا الإنسان لم يطلع لأن اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل أعمال الإنسان.
وأضاف أمين الفتوى: لو أطلع الله العباد على ما كتب في اللوح المحفوظ من مسيرة حياته لما استطاع أن يترك شيئا منها، مشيرًا إلى ان الإنسان له اختيار، ولكن هذا الاختيار يكون مقررا ومكتوبا في علم الله قبل أن يولد.
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