دار الافتاء توضح حكم التفرقة بين الأبناء في الأموال وشروطه

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الافتاء إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل بين الأبناء مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة لقول النبى صل الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الفيسبوك إن اجازة التفرقة بين الأبناء فى التصرفات المادية إن كان هناك اختلاف مثلا في الحالة الاجتماعية أو أحدهم مريض او مكافأة لزيادة بره رغم ان ذلك خلافاً للسنة مادام هناك حاجة للتميز.
وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
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