دار الافتاء توضح حكم التفرقة بين الأبناء في الأموال وشروطه



حكم التفرقة بين الأبناء حكم التفرقة بين الأبناء

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الافتاء إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل بين الأبناء مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة لقول النبى صل الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".



وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الفيسبوك إن اجازة التفرقة بين الأبناء فى التصرفات المادية إن كان هناك اختلاف مثلا في الحالة الاجتماعية أو أحدهم مريض او مكافأة لزيادة بره رغم ان ذلك خلافاً للسنة مادام هناك حاجة للتميز.



وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

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وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة والأصل فعلها والعدل بين الأولاد.وأضاف شلبي، في رده على سؤال "هل يجب العدل بين الأبناء في العطاء؟ أن النبي كان يقول "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فلو يهدف الأب إلى أن يكون الأبناء متساوون في معاملتهم له ، فعليه أن يعدل بينهم في العطية.وأشار إلى أن هذا في حالة تساوي الأولاد في الأمور والحالات، أما إن كان هناك اختلاف مثلا في الحالة الاجتماعية أو أحدهم مريض أو ما إلى ذلك، فيجوز التفرقة مراعاة لهذه الفروق.