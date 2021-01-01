اطلاق شبكة بودكاست خاصة بى لينكدإن

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صورة الخبر: لينكدإن
لينكدإن

بدأت لينكدإن رحلة الدخول إلى عالم البودكاست لكن من خلال شبكتها الخاصة مع أعمال أصلية عبر فريق عملها أو الأشخاص المتخصصين في المجالات المختلفة.

وكما هو الحال مع شبكة لينكدإن وتركيزها على العمل الاحترافي والمهتمين بالأعمال، فإن البودكاست الذي توفره لمستخدميها يركز بشكل خاص على الأعمال، وسيكون هناك أحد برامج الشبكة من المؤسس الشريكة للينكدإن حيث سيسلط الضوء على ريادة الأعمال وسيكون تحت اسم The Start-Up of You، على أن يطلق للمستمعين في الأسابيع المقبلة.

ستكون الحلقات الحالية باللغة الإنجليزي من محتوى البودكاست، لكن من المتوقع إضافة أعمال بلغات أخرى خلال الفترة المقبلة بالاعتماد على مختصين في مجال العمل ليتسنى لجميع المستخدمين من العالم الاستمتاع بها وفقًا للغتهم.

المصدر: عالم التقنيه

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