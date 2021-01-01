سوني : خوذة جديدة للواقع الافتراضي متوافقة مع بلاستيشن 5



سوني سوني

كشفت شركة سوني Sony، عن تصميم خوذة جديدة للواقع الافتراضي مخصصة لأجهزة بلايستيشن 5.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أكدت شركة سوني اليابانية العملاقة في مجال الإلكترونيات، في شهر مارس الماضي، أن سماعة رأس الخاصة بها سوف تسمى PlayStation VR2.



سوني تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي متوافقة مع بلاستيشن 5

ويتميز التصميم الجديد من خوذة "بلايستيشن VR2" بلونين هما الأبيض والأسود مماثل مثل لوحدات التحكم الشهيرة PlayStation 5، بشكل أكثر استشرافية وسهولة أكبر في الحمل.

قد يعجبك أيضا...

وبينما تتميز خوذة "بلايستيشن VR2" بنفس التصميم الواسع مثل PS VR الأصلية، ولكن يجلب النموذج الجديد بعض التحسينات، بما في ذلك قرص ضبط العدسة، وتصميم تنافيس جديد، وانخفاض طفيف في الوزن.وتشبه PlayStation 5 ووحدة التحكم المزمنة الخاصة به، يحتوي PS VR2 على أيقونات PlayStation Tiny محمولة مخبأة على العصابات الأمامية والخلفية من سماعة الرأس.وستزود سوني خوذة الرأس القادمة "بلايستيشن VR2"، بشاشة عالية الوضوح من نوع OLED، بالإضافة إلى أربع كاميرات مدمجة لتتبع الحركات في الفضاء ونظام ارتجاج لتعزيز الانغماس في الألعاب.وستدعم تدعم سماعة الرأس الجديدة من سوني، ميزات ردود الفعل Haptic، وتتبع العين، ومعدلات الإطار 4K HDR، ومعدل تحديث بتردد 90 -120 هرتز، ومجال رؤية 110 درجة، ويتصل ب PS5 مع كابل USB-C واحد.ولم تكشف سوني عن سعرها أو تاريخ طرحها، ولكن وفقا لسعر سماعات الواقع الافتراضي الأصلية PlayStation VR التي تم طحها خلال عام 2016، فقد جاءت مقابل سعر 400 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 7200 جنيه مصري)، لذا من المحتمل أن تأتي خوذة "بلايستيشن VR2" مقابل سعر 800 دولار (أي ما يزيد عن 12500 جنيه مصري).