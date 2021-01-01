لأول مرة ساعة آبل الذكية Apple watch .أفضل التطبيقات التي تعرفها..



Apple watch Apple watch

لم تتألق الساعة الذكية من شركة آبل في عالم الرياضة على غرار الساعات ذات الصيت الحسن في هذا المجال مثل ساعات Garmin وCoros بسبب الخلل الذي تعاني منه Apple watch في عمر البطارية وبعض الخصائص الأخرى، وعلى الرغم من ذلك استطاعت آبل أن تحظى بميزة فريدة تنافس بها الساعات الأخرى وهي التطبيقات الرائعة التي توفرها للمستخدمين، لذلك سنستعرض هنا بعض التطبيقات التي لا بد أن تتوفر عندك في Apple watch.



أفضل التطبيقات في الجري:

لا يعتبر تطبيق built-in workout سيئا إطلاقا، لكنه يفتقر إلى ميزتين رئيسيتين للعدائين الجادين ، مثل التدريبات الفاصلة والقدرة على رؤية المزيد من المقاييس مما يتطلب وجود تطبيقات أخرى.1-تطبيق iSmoothRun



يعد تطبيق iSmoothRun واحدا من أكثر التطبيقات اكتمالاً حيث يسمح للمستخدمين بإنشاء وتتبع التدريبات المخصصة بناءً على فترات الوقت أو المسافة ، أو معدل ضربات القلب. كما يمكن أيضًا ضبط الساعة الذكية Apple watch لإظهار أكثر من خمسة مقاييس ، وهو أمر رائع للعدائين فيمكنهم أن يروا معدل ضربات القلب ، وزيادة الارتفاع ، والوتيرة الحالية ، والوقت ، والمسافة في وقت واحد.

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2- تطبيق Stravaإذا كنت من محبي مشاركة تمارين الجري مع أصدقائك سيكون Strava أفضل تطبيق سيفيدك هنا. فلا يمكن لتطبيق الساعة أن يقوم بأكثر من تتبع الجري الذي تقوم به بينما تطبيق Strava سيزودك بكل ما يتعلق بالإشعارات والتعليقات من جانب أصدقائك بالإضافة إلى إمكانية عمل الإحصائيات حول تمرينك.3- تطبيق Watch to 5kإذا كنت تريد تحفيزا لبدء تمرين الجري فيعد تطبيق watch to 5 k هو الاختيار الأمثل، فيقوم التطبيق بإرشاد المستخدمين خلال كل جولة ويتتبع معدل التقدم بحيث يجعل المستخدم جاهزًا للركض لمسافة 3.1 ميل من خلال ثلاث جولات أسبوعيًا لمدة تسعة أسابيع.أفضل التطبيقات في صالة الألعاب الرياضية Gym:1-تطبيق strongيسمح لك تطبيق strong بتسجيل كل التمارين ، بما في ذلك المجموعات والعدات دون وجود هاتفك، مما يجعله رائعا إذا كنت تنزعج من تشتيت الانتباه بسبب إشعارات ورسائل مواقعالتواصل الاجتماعي.وينحسر الإصدار المجاني من التطبيق بنظام Push/pull/leg الذي يقسم تمرين العضلات على 3 مرات، أما إذا كنت ترغب في المزيد من الأنظمة الرياضية ، فيمكن الاشتراك في Strong PRO الذي يبدأ سعره بحوالي 5 دولار شهريًا.2-تطبيق Seconds Proإذا كنت من متابعي التمرين المتواتر عالي الكثافة HIIT فإن تطبيق Seconds Pro هي واحدة من أفضل التطبيقات الموجودة، حيث يمكنك من ضبط الوقت بسهولة لأنه يتميز بألوان زاهية وسهلة القراءة أثناء التمرين حتى تصل للنتيجة المطلوبة.أفضل التطبيقات للأنشطة في الهواء الطلق (outdoor):1- تطبيق WorkOutDoorsيعتبر استخدام ال GPS غير عملي إطلاقا لأنه يضعف من عمر البطارية خاصة إذا كنت تخطط للتخييم لبضعة أيام فيضيف تطبيق WorkOutDoors خرائط متجهة إلى Apple Watch والتي يمكن تخزينها للاستخدام دون اتصال بالإنترنت. إذا كنت تنطلق في مسارات للتنزه أو الجري أو جولة التزلج ، يمكنك إضافة مسار GPX لاتباعه حتى لا تضيع. فسيحول هذا التطبيق الذي يحول ساعة آبل Apple Watch إلى شيء أقرب إلى إحدى ساعات المغامرات من Garmin2-تطبيق SkiTracksهذا هو التطبيق الأفضل على الإطلاق حيث يمكنه تتبع الجولات التي قمت بها ومتوسط سرعتك بالإضافة إلى العديد من الخصائص الأخرى، كما يمكن مشاهدة تزلج اليوم ورؤيته كلها موضوعة على خريطة ثلاثية الأبعاد للتضاريس على هاتف أيفون.أفضل تطبيقات السباق الثلاثي (ترايثلون):1- تطبيق Triathlon trackerيعد تطبيق Triathlon tracker هو أفضل تطبيق فبدلاً من الاضطرار إلى لمس الشاشة ، يمكنك تحديد انتقالاتك بين التخصصات من خلال النقر على كلا الزرين الجانبيين في ساعتك، وهي المشكلة التي كانت تعاني منها ساعة أبل حيث تتبع الرياضات المتعددة لكن اللمس كان يعد أمرا مزعجا في التنقل.2-تطبيق MySwimProيعد تطبيق MySwimPro تطبيقًا جيدًا حيث سيتيح هذا التطبيق المجاني إنشاء وتتبع تمارين السباحة بدلاً من مجرد تتبع المسافة التي تم قطعها في السباحة. فإذا كنت تمارس السباحة بشكل جدي وتشترك في بطولات ، فإن هذا التطبيق يحدث فرقًا كبيرًا.