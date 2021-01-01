ماك بوك بشاشة قابلة للطي.. هكذا تم تصميمه

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ذكرت تقارير جديدة، أن شركة آبل Apple، تعتزم تقديم أجهزة كمبيوتر محمولة ذات شاشات قابلة للطي، لذا من المتوقع أن تؤجل إطلاق هاتف آيفون القابل للطي المنتظر حتى عام 2025.



وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، قال المحلل المعروف يونج روس، إن شركة آبل ستطرح أجهزة كمبيوتر محمولة من فئة نوت بوك بشاشات قابلة للطي بقياس 20 بوصة.



وأوضح المحلل يونج إن شركة آبل الأمريكية، تناقش مع مصادر سلاسل التوريد إمكانية الحصول على شاشات قابلة للطي مخصصة لأجهزة MacBook مستقبلية، بحجم عرض 20 بوصة، وأضاف يونج أن حجم العرض هذا قد يسمح بدقة 4K أو أعلى.

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ويقول يونج إن الكمبيوتر الدفتري القابل للطي يمكن أن يؤلف فئة منتجات جديدة بالكامل لشركة آبل، ولكن مع القليل من المعلومات حول عامل الشكل الجديد الغامض في هذه المرحلة المبكرة، لذا تشير الاحتمالات إلى أن منتج آبل المستقبلي، قد يظهر في ثلاثة مفاهيم رئيسية محتملة للتصميم الذي سينطلق به الجهاز القابل للطي.جهاز MacBook بشاشة كاملةوتبعا للمعلومات، فمن المحتمل أن يأتي جهاز الكمبيوتر المحمول القابل للطي من آبل، هو جهاز MacBook بشاشة كاملة مع شاشة تمتد عبر الجزء الداخلي بالكامل من تصميم صدفي.وأشار يونج إلى أن هذا الجهاز قد يشكل فئة منتجات جديدة بالنسبة لشركة آبل، مما قد ينتج عنه ظهور منتج مزدوج الاستخدام لأنه سيكون قابلا للعمل بمثابة نوت بوك بلوحة مفاتيح على الشاشة بالحجم الكامل عند طيه وبمثابة شاشة حاسوبية عند فرده ليتم استخدامه مع لوحة مفاتيح خارجية.شاشة قابلة للطي مع لوحة مفاتيح فعليةيمكن أن يكون عامل الشكل خارج المجال هو جهاز MacBook بشاشة أطول رأسيا تطوي عند المفصلة وتفي بلوحة المفاتيح الفعلية للجهاز، ووفقا لـ يونج فمن المحتمل أن يوفر هذا الحل مزايا شاشة أكبر مع مساحة للمحتوى المحيطي على الشاشة، مع الاحتفاظ بمزايا لوحة المفاتيح الفعلية ولوحة التتبع.وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون حجم العرض 20 بوصة أكثر منطقية، ومن المحتمل أن يقدم شاشة أكبر لجهاز MacBook Pro، أكبر من طراز 16 بوصة التي تقدمها التشكيلة عادة، وعلى غرار جهاز MacBook Pro مقاس 17 بوصة الذي عرضته الشركة بين عامي 2006 و 2011.مجرد جهاز iPad Pro قابل للطيوصف يونج تصميم الجهاز بأنه من المحتمل أن يكون "دفتر ملاحظات قابل للطي"، فهناك احتمال أنه إذا كان جهازًا بشاشة كاملة يمكن أن يكون جهاز iPad Pro قابل للطي.ومن المحتمل أن يقوم جهاز كمبيوتر محمول بشاشة تعمل باللمس ويعمل بنظام macOS بتفكيك iPad Pro‌، وبالتالي فإن الجهاز الذي يعمل بنظام iPadOS قد يكون أكثر منطقية.ومن المحتمل ألا تكشف آبل عن جهاز نوت بوك القابل للطي قريباً، إذ من المتوقع أن يصل في 2026 أو حتى 2027.