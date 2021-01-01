جوجل تطلق تحديث جديد يساعدك على إخلاء مساحة في هاتفك الأندرويد

في عام 2017 ، طرحت جوجل تطبيقًا يسمى "Files" يساعدك في إدارة جميع الملفات والتطبيقات والعناصر الأخرى على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، وطرحت جوجل بانتظام تحديثات للتطبيق ولكن مع التحديث الأخير، أضافت جوجل ميزة جديدة يمكن أن تساعدك على التخلص من العناصر غير المرغوب فيها على جهاز أندرويد الخاص بهم.

وكما ذكر تقرير AndroidPolice ، أضافت الشركة عوامل تصفية جديدة لشرائح البحث إلى التطبيق والتي يمكن أن تساعدك في العثور على العناصر غير المرغوب فيها وحذفها من هاتفك الذكي لتحرير مساحة التخزين.

وبعد التحديث ، ستتمكن من رؤية اقتراحات الملء التلقائي والنصائح الأخرى للنتائج المحتملة أثناء الكتابة في شريط البحث.



كيف تعمل مرشحات شريحة البحث الجديدة في تطبيق "Files"

بمجرد تثبيت آخر تحديث ، ستتمكن من رؤية عوامل تصفية شرائح جديدة ضمن قائمة التصفح في تطبيق "Files"، و ستسمح لك المرشحات بتصنيف عناصر شريحة معينة إلى مجموعات معينة.



وعلى سبيل المثال، إذا حددت التطبيقات في قائمة التصفح ، فستسمح لك الفلاتر الجديدة بتصنيف التطبيقات على هاتفك الذكي في مجموعات معينة مثل "الألعاب" و"التطبيقات الكبيرة" و"التطبيقات غير المستخدمة"، وسيتم أيضًا عرض المعلومات بما في ذلك حجم التطبيق ومتى تم استخدامه آخر مرة.

ويمكنك أيضًا استخدام عوامل تصفية متعددة في وقت واحد، فعلى سبيل المثال ، ستتيح لك الميزة اكتشاف التطبيقات الكبيرة بسهولة على هاتفك الذكي والتي لم تستخدمها من قبل.

قد يعجبك أيضا...

وفي الآونة الأخيرة ، أعلنت جوجل أيضًا أنها تضيف شرائح البحث في جوجل Drive، وبدأ الاختبار التجريبي لفلاتر البحث الجديدة على جوجل Drive في نوفمبر من العام الماضي.