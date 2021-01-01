رئيس نادي الرجاء يكشف تفاصيل جديدة في قضية كهربا والزمالك

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صورة الخبر: كهربا
كهربا

كشف سعد ابوصندوق رئيس نادى رجاء مطروح عن تفاصيل جديدة فى قضية محمود عبد المنعم كهربا المعار من النادي الأهلى الى الدورى التركي، مع نادي الزمالك.

قال رئيس نادى رجاء مطروح عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كهربا بعد ما سافر في آخر دوري 2019 و كان ممتنع عن التدريبات و الماتشات الرسمية بعت إخطار لإتحاد الكورة يطلب فيه فسخ التعاقد من جانب واحد لكن إتحاد الكورة رفض و أخبره إنه هيتوقع عليه غرامه.

تابع : ولما الزمالك رفع قضية كهربا راح على الفيفا و قدم أول طعن قال إن العقد مزور و لكن الفيفا ارسل لإتحاد الكورة و الاتحاد أخبره عن العقد سليم فتم تغريمه الـ 33 مليون جنيه.

أضاف: ثاني طعن من كهربا قال فيه إن العقد بتاعه تم توثيقه في معاد مخالف بعد المهلة القانونية لتوثيق عقد أي لاعب و كده أصبح العقد لاغي.

استطرد: الفيفا هتبعت لإتحاد الكورة تاني تستفسر عن الكلام اللي بيقولوا محامي كهربا فالموضوع كده متوقف على مين ؟ رد اتحاد الكرة.

اختتم حديثه قائلا: الخلاصة ان عقد كهربا صحيح 100?? بشهادة رئيس اتحاد الكورة السابق عمرو الجنايني ،
رئيس اتحاد الكورة السابق أحمد مجاهد ، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق مجدي عبد الغني .

المصدر: elbalad

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