رئيس نادي الرجاء يكشف تفاصيل جديدة في قضية كهربا والزمالك

كشف سعد ابوصندوق رئيس نادى رجاء مطروح عن تفاصيل جديدة فى قضية محمود عبد المنعم كهربا المعار من النادي الأهلى الى الدورى التركي، مع نادي الزمالك.
قال رئيس نادى رجاء مطروح عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كهربا بعد ما سافر في آخر دوري 2019 و كان ممتنع عن التدريبات و الماتشات الرسمية بعت إخطار لإتحاد الكورة يطلب فيه فسخ التعاقد من جانب واحد لكن إتحاد الكورة رفض و أخبره إنه هيتوقع عليه غرامه.
تابع : ولما الزمالك رفع قضية كهربا راح على الفيفا و قدم أول طعن قال إن العقد مزور و لكن الفيفا ارسل لإتحاد الكورة و الاتحاد أخبره عن العقد سليم فتم تغريمه الـ 33 مليون جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!